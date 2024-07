Come definire i Verdi se non dei geni? Alle elezioni europee hanno preso una batosta memorabile, passando da 70 a 50 seggi eppure grazie alle acrobazie della politica ancora una volta sono tornati a dettare l’agenda, con quel loro assurdo Green Deal che farà danni incalcolabili.

Ursula con detto Leyen ha anche rischiato di prendere il voto di Ilaria Salis, ma l’italiana è stata coerente, ha rifiutato l’inciucio e ha votato contro).

Il trionfo dei Verdi

Tutti presi a criticare le mosse per ora sbagliate di Giorgia Meloni sullo scacchiere europeo (si vedrà nel tempo se sono state errate davvero o frutto di diabolica astuzia femminile) nessuno si è soffermato un istante sul paradosso dei Verdi.

Come andrà a finire? C’è da temere il peggio.

Sarà che ci sono troppe donne in giro nella politica di questi tempi? Non è forse tempo di tornare a un po’ di sano maschilismo?

Se guardiamo la storia con occhi liberi da obblighi di benpensanti, vediamo che dove ci sono state di mezzo le donne, quasi sempre le cose sono andate storte.

Ci sono importanti eccezioni come Semiramide e Elisabetta I (ma accanto aveva personaggi del calibro dei Cecil padre e figlio, più Walsingham, Leicester, Drake e via andare), Thatcher e Merkel (ai posteri l’ardua sentenza).

Ma non bastano a far dimenticare la strage di San Bartolomeo (Caterina de’ Medici) o il declino dell’impero ottomano sotto la guida di una serie di reggenti donne.

Americani e Cinesi finora si sono ben guardati da mettersi a capo delle donne. Ci ha provato la moglie di Mao ed è finita male.

I russi non ci hanno più pensato dopo Caterina che peraltro aveva attorno personaggi con super attributi fisici e metafisici come Potemkin.

Sembrano contrastare questo quadro pessimistico le grandi donne della Bibbia ma non è così. Giuditta è le altre di sono distinte per il loro coraggio e il loro eroismo: ma sono fatti coerenti col carattere delle donne, superiori agli uomini in certi tratti, inferiori in altri.

Il gran visir di Solimano lo aveva detto

Riporto alcuni frammenti da Cronaca Oggi.

Il Gran Visir di Solimano il Magnifico consigliò di tenere le donne fuori dalla politica. Accadde il contrario e per il grande impero ottomano fu l’inizio del declino…

Meloni: “Ruolo dell’Italia non compromesso”. Ma adesso teme ritorsioni su Raffaele Fitto

Pareri contrari Tonia Mastrobuoni

