Europa in recessione, a noi ci ha rovinato la Germania tre volte, per la follia dei limiti di bilancio (vedere America indebitata e ricca), la superiorità cinese nell’auto elettrica e gli effetti della guerra, quella in Ucraina. Non c’è dubbio che Putin vada fermato, ma un qualche prezzo dobbiamo pagare per la sicurezza del nostro futuro e la libertà e il benessere di nostri figli, solo che nessuno ha il coraggio di dirlo.

La Germania è in crisi per effetto del minore export in Russia (e Cina), l’Italia vive alle spalle del Nord, il Nord manifatturiero è una appendice dell’industria tedesca, rallentano le fabbriche, non ci resta che fare gli affittacamere e i camerieri.

Europa, crescita zero. Il Pil resta fermo nel quarto trimestre: è stagnazione. Stime giù per il 2024

Tronchetti Provera: “La Bce tagli i tassi o sarà recessione. L’Ue si rafforzi per evitare il declino”

Gli Usa con il debito hanno fatto fortuna . Il debito è un un altare da 34mila miliardi di dollari. Equivalente alla somma complessiva dei Pil di Cina, Germania, Gran Bretagna, India e Giappone, la cifra monstre dà l’esatta misura di come l’American style of life sia agli antipodi rispetto alla Weltanschauung finanziaria tedesca, calvinista e rigorosa. E con la paura storica che dal bilancio dissestato uscì il nazismo.

da Cronaca Oggi