Facebook, Google, Amazon, tasse per mezzo miliardo: ma a Londra

Facebook, Google e Amazon finalmente pagheranno le tasse. quasi mezzo miliardo di euro. Poco in confronto a quanto pagano le imprese locali, ma meglio di niente. La nuova tassa si chiamerà "Digital Tax". Ma, comunque, non in Italia, almeno per ora, né in Europa continentale. Solo in Gran Bretagna che, in vista dello sganciamento dalla Unione Europea, dove la pressione della lobbyy tecnologica è apparentemente insostenibile.

Italia? Pensano a E in? Pensano a tagliare le pensioni, giocano con l’idea di una partimoniale, ma a far pagare le tasse a Facebook, Google, Amazon e simili nemmeno ci pensano. Sarà il conflitto di interessi di Casaleggio? In questo i grillini non si differenziano troppo dalla sinistra, che, per bocca di Matteo Renzi, bloccò sul nascere l’idea di una digital tax. Salvo poi cambiare idea, trasformando appunto in digital tax quella che appariva come una misura punitiva solo nei confronti di Google ( Google tax ). Tra un tweet e l’altro, il povero Renzi non si è accorto che Facebook gli aveva boicottato il referendum, bloccando le pagine a suo favore e facendo apertamente il gioco di D’Alema e compagni.

Quando si parla di tasse e imposte sui profitti delle multinazionali tech, non si deve dimenticare che il loro mancato pagamento è perfettamente legale, in conseguenza di accordi bilaterali a livello statale, noti come “tax ruling”.Solo la Francia, nel 2014, affibbiò a Google una multa da un miliardo.

La “Digital Tax” britannica entrerà in vigore dall’aprile del 2020, sarà destinata ad aziende hi-tech con ricavi oltre i 500 milioni. Il governo britannico ha annunciato l’introduzione di una specifica «tassa sui servizi digitali», nell’ambito dell’ultima finanziaria pre-Brexit illustrata dal cancelliere dello Scacchiere, Philip Hammond, alla Camera dei Comuni. Hammond ha precisato che la tassa sarà mirata sui profitti generati dalle piattaforme digitali dei giganti hi-tech. Riguarderà le aziende con ricavi da 500 milioni di sterline in su. Il gettito stimato per le casse del Tesoro del Regno sarà di 400 milioni di sterline all’anno.