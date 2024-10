Fine di un mito, il maschio di destra è rigorosamente etero e disprezza gli omosessuali. Come reagirà alla scoperta che anche fra i postfascisti si annidano cosi di omosessuali, come portato alla luce dal turbine che ha investito il ministero della Cultura?

Lasciamo da parte i pettegolezzi, le insinuazioni e anche il modo in cui i giornali glissano sul tema, forse per timore di aggressioni lgbt e pro gay e di accuse di omofobia. Ai miei tempi in Italia si diceva finocchio o frocio, in America queer, strano, poi è venuto il termine gay, allegro, che si è affermato nel mondo. Preferisco omosessuale, più serio e coerente con l’insegnamento di Socrate.

Rimane un dato di fatto, che nessuno ha il coraggio di calcolare l’impatto delle vicende in corso al ministero della Cultura sulla mentalità macho impersonata da Vannacci che è proprio della destra italiana e non solo italiana. Anche se poi ci sono precedenti illustri di omosessuali anche fra i nazisti. Mussolini riuscì a coprire tutto, anche le presunte tendenze del principe ereditario.

Socrate disse che omosessuale è meglio

Potrebbe essere peggio se un intrigo simile emergesse al ministero della Difesa.

Personalmente conservo il ricordo recente di un mio amico di estrema destra quando io gli raccontavo un episodio della mia infanzia e lui diceva non è possibile un uomo di destra non può essere omosessuale.

Invece, io ricordo quando ero bambino, il mio medico che abitava al piano sopra di me e che era omosessuale e talmente coraggioso che negli anni 50 viveva col suo ragioniere con continue strilli liti molto femminili.

Il medico di famiglia, fascita e omosex

Quando veniva a visitarmi la prima cosa che faceva mi metteva la mano sulle parti intime e poi mi ordinava la purga.

Era anche una gran brava persona, dotata di sano realismo, che consiglio a mio cugino di buttarsi dal treno, rompersi una gamba ma non partire per la Russia (Ucraina). Cosa che mio zio comunista vietò e così mio cugino tornò.

Che impatto avrà questa vicenda sulle reazioni dell’elettorato di Fratelli d’Italia e anche della Lega?

Potrebbe anche essere che l’omosessualità è stata sdoganata anche a destra.

Non lo possiamo dire, però certamente qualcosa si è rotto certamente, si è infranto un mito che era quello che del maschio macho, del maschio alfa. Adesso scopriamo che addirittura vanno al ministero col marito. Lui è la moglie e quell’altro il marito, chissà come la giudica la signora Meloni.