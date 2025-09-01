La ragnatela di Putin trionfa in Cina, i suoi russi hackerano Ursula von der Leyte mentre Kim Novak, idolo della mia infanzia, che oggi ha 93 anni, fa festa a Venezia.

Tre esempi di giornale del futuro sono offerti in città molto distanti fra loro, Genova, Gedda e Londra

Gaza come Venezia nel 1849, prova di giornale, Cronaca oggi: Notizie da Italia e mondo scelte da Marco Benedetto

Luca Montezemolo compie 78 anni, imminente l’uscita di un film su di lui: i ricordi di uno che gli deve moltissimo

Dan Rather è ancora alla ricerca delle notizie

Ha 93 anni e sono passati 20 anni dal suo abbandono del ruolo di conduttore della CBS. Ma continua a scrivere storie.

Alla Mostra di Venezia laudatio di Del Toro per Kim Novak

Attrice riceve oggi in Sala Grande il Leone d’oro alla carriera

US OPEN, Ora tocca a Sinner. Alcaraz e Djokovic già ai quarti

Attesa per l’incontro con il tennista kazako Bublik

Gesù disse: Sepolcri imbiancati, ecco le prescrizioni più gravi della Legge: giustizia, misericordia e fedeltà

Interferenze russe sull’aereo della von der Leyen in Bulgaria. Disattivato il Gps, mappa di carta per atterrare

Atterraggio d’emergenza per von der Leyen, Commissione UE accusa: sospette interferenze russe | “Russia colpisce centrali per colpire la vita civile”

Un aereo che trasportava la presidente della Commissione è stato colpitoda un disturbo radar sopra la Bulgaria, ha affermato oggi in conferenza stampa una portavoce

L’UE afferma che il sistema GPS dell’aereo di von der Leyen è stato bloccato, si sospetta un’interferenza russa

L’aereo di Ursula von der Leyen costretto ad atterrare alla cieca dopo che “la Russia ha bloccato il GPS”

Il volo del presidente della Commissione europea ha i servizi di navigazione disattivati, con il pilota costretto a fare affidamento sulle mappe cartace

Migliaia di persone protestano in Indonesia mentre l’esercito è schierato nella capitale

Cina alla riscossa su Trump, fa pace con l’India, mezzo Oriente alla corte di Xi ma il vero trionfatore è Putin

Sorrisi e mani giunte mentre Xi, Putin e Modi cercano di mandare un raro segno di unità

L’India era l’alternativa economica alla Cina. Trump ha posto fine a tutto questo

Putin in Cina: “La crisi ucraina non è scaturita dall’invasione, ma dal colpo di Stato a Kiev appoggiato dagli occidentali”

Cecilia Sala e il racconto della prigionia in Iran: “Portata bendata alla gru delle impiccagioni”

“Mi hanno portata alla gru per le impiccagioni”. La rivelazione choc di Cecilia Sala

La giornalista rivela alcuni dettagli inediti relativi alla sua detenzione in Iran nella terribile prigione di Evin

Israele avvisa Greta e il resto della Flottilla: “Saranno trattati come terroristi”Gli appelli che non sentiremo mai

Il ministro della Sicurezza Nazionale Ben-Gvir ha presentato al governo un piano volto a fermare la missione pro Pal. Ma la missione è già stata sospesa per maltempo: le imbarcazioni sono tornate a Barcellona

Il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir avverte: “Gli attivisti di Flotilla saranno trattati come terroristi

Il sindaco di Udine: “Italia-Israele? Giocare adesso sarebbe inopportuno”

Il piano di Trump per fare di Gaza la sua “Riviera del Medio Oriente”: “5mila dollari a chi se ne va”

Una Corte d’appello degli Stati Uniti dichiara “illegali” i dazi di Trump. Il presidente annuncia ricorso

Pace senza speranza a Kiev e Gaza, nel Pd peggio mi sento: e attenti all’abbronzatura (Merz docet)

Sciame sismico ai Campi Flegrei, scossa principale da 4.0 stamattina

Terremoto di magnitudo 6 a Jalalabad in Afghanistan: persone sepolte sotto le macerie, più di 600 morti

I monsoni colpiscono duramente il Pakistan e l’India, 900 morti e un milione di sfollati

Delrio attacca Schlein: “Meloni sa federare, il Pd guarda solo a sinistra”

Fratoianni & Bonelli, guerra al campo largo: alle Regionali 2025 ne succedono di tutti i colori

Regionali in Italia “paradiso fiscale”: per vincere in Calabria reddito, firma di morto, apologeta di terrorista

L’imposta fissa “attira Paperoni” è dumping fiscale, ma non impedisce alla Francia di tassare di più i ricchi

La Francia accusa l’Italia di fare dumping fiscale, la replica di Palazzo Chigi: “Parole infondate, lo combattano in Europa con noi”

Milano calamita dei ricchi, Italia paradiso fiscale, ecco come ci vedono all’estero

Macron, un triste fin de règne: governo in crisi, lui nell’angolo, cosa succede in Francia?

Merz e quei 12.500 euro spesi per l’abbronzatura perfetta, polemiche sulla beauty routine del Cancelliere

Mediobanca, fine di un’era in cui Cuccia licenziava gli Agnelli e non rispondeva a Berlusconi

Il principe Andrew butta i fazzoletti e li fa raccogliere da

Trump architetto dei nuovi simboli del potere: così fu per Mussolinni e Hitler e non gli portò bene

Cosa succede se la Russia invade l’Estonia? Lo scenario di un esperto tedesco e un decano del giornalismo italiano

La Finlandia è alle prese con la sua storia della svastica

Renzo Piano, geometra e vate di Genova: Silvia Salis lo chiama, ma sono entrambi nelle mani dei genovesi

Al via da oggi le lezioni per l’ingresso a Medicina senza test

Il 70% sono donne. Debutta in tutta Italia il nuovo accesso anche in Odontoiatria e Veterinaria. Appelli a novembre e dicembre

Leoncavallo, Centri sociali e movimenti: un conflitto di diritti, proprietà contro droga

Bufera a Bologna – Reggio e Firenze, i casi spaccano le città: pipe anti crack distribuite gratis e un cubo nero

Leoncavallo, Gasparri: lo sgombero del centro ripristina la legalità

Gasparri: sinistra fuori dalla realtà. PD irresponsabile, fautore uso droghe

Pirati, arrembaggio alla petroliera Endo Ponente, l’equipaggio si rifugia nella cittadella, salvati dai militari

Che tempo farà nei prossimi giorni? Settembre si apre con una perturbazione, da mercoledì però torna sole

Che tempo farà nei prossimi giorni? Dopo un weekend instabile, Settembre inizia con nuova perturbazione

Zampe di gatto mutilate lasciate davanti alla casa di una famiglia che si occupa di sfamare mici randagi

Aggredita troupe di Fuori dal Coro al Quarticciolo, Mario Giordano: “Lì comandano sempre i delinquenti. Che aspetta il governo a fare qualcosa?”

Ragazza di 18 anni violentata da uno sconosciuto dietro gli alberi della stazione di San Zenone al Lambro

Modena, bimbo di due anni si ustiona con acqua bollente: trasferito in codice rosso, è gravissimo

Donne e scienza, Amalia Ercoli Finzi, la Signora delle Comete in Mongolia prova di orto su Marte

Il “giallo” del mento e dei testicoli umani: i misteri non risolti della evoluzione

Falsa raccolta fondi per la famiglia di Carlo Panizzo, il bambino annegato in mare. Il papà: “È una truffa. Ignobile speculare sul dolore”

Bimbo di 6 anni scappa da casa, prende un bus da solo poi viene investito da un’auto. Ritrovato in ospedale dai genitori

Preapertura della caccia fissata per l’1 settembre, la protesta delle associazioni animaliste

Ryanair, stretta sui bagagli: 2,50 euro di premio ai dipendenti per ogni bagaglio fuori misura

La compagnia aerea australiana Qantas ha vietato ai propri piloti di farsi crescere la barba per “questioni di sicurezza”

Salvatore Raimondi esce dal carcere, rapì il piccolo Tommaso Onofri. La madre del piccolo: “Lui libero, noi condannati per sempre”

Si lancia dal balcone dopo essere stata bocciata all’esame di riparazione, 17enne morta in ospedale a Latina

Accoltella i genitori e la sorella di 15 anni, giovane arrestato a Castelnuovo Rangone

Uccide la madre e si suicida, nel mirino finisce ChatGpt: avrebbe amplificato i pensieri disturbati?

Dopo una lite in un bar, sale in macchina e investe la folla fuori dal locale: un morto e 5 feriti

Trovati resti umani nel “bosco degli orrori” in Ciociaria, in passato due cadaveri

Colpo grosso a Firenze, svaligiato nella notte Dior di via Strozzi. 200 mila euro tra borse e vestiti

Porto Santo Stefano, cade in acqua dagli scogli: il video del salvataggio della Guardia Costiera

Si finge morto per scappare con un’altra donna, trovato e condannato

Non vede il passaggio a livello e si ferma sui binari, l’auto viene travolta dal treno in transito

Precipita dalle scale durante un litigio col fidanzato e muore

Hotel infestato dalle cimici dei letti, maxi multa per l’albergo

Ruba un cane fuori dal supermercato mentre la proprietaria fa la spesa. Arrestato

Il video delle luci che crollano durante il concerto di Raphael Gualazzi

Il video di un F-16 che si schianta alle prove del Radom air show, morto il pilota

Il video dell’auto caricata all’inverosimile che viaggia per mezza Italia

La nuova Italia di Gattuso. Venerdì il debutto a Bergamo contro l’Estonia. Il Ct: ”Sono carico a molla”

Gattuso su Israele-Italia: “Sono un uomo di pace ma ci dobbiamo giocare”

Donnarumma al Manchester City, accordo definitivo: cifre ufficiali e contratto quinquennale

Luis Suárez sputa a un membro dello staff dei Seattle Sounders dopo la sconfitta in finale di Leagues Cup

Loïs Openda, chi è il nuovo attaccante della Juventus: cifre dell’affare, carriera e statistiche del calciatore belga

Gli Oscar della domenica sportiva: Piastri, la coppia Musetti-Sinner, Fontecchio e le ragazze di Velasco

US Open, Sinner soffre e passa, rimonta da urlo, Musetti vince il derby con Cobolli, Jannik e Lorenzo agli ottavi

US Open, Sinner batte Shapovalov e supera il terzo turno, Cobolli ritirato, vince Musetti

Formula 1, Oscar Piastri vince il GP d’Olanda davanti a Verstappen, disastro Ferrari: fuori Leclerc e Hamilton

Us Open New York: stop Jasmine, sotto i riflettori Musetti-Cobolli, stasera Sinner vs Shapovalov per gli ottavi

Italia-Germania 3-0, le azzurre del volley ai quarti di finale dei Mondiali in Thailandia

Al danese Vingegaard la nona tappa della Vuelta, il norvegese Traen in maglia Rossa, primo degli italiani Ciccone

Al belga Jasper Philipsen l’ottava tappa della Vuelta, primo a Saragozza, beffato Viviani, Traeen in maglia Rossa

Allo spagnolo Ayuso la settima tappa della Vuelta, secondo Marco Fri

Furto a Singapore, lite tra Benedetta Pilato e Chiara Tarantino: dalle accuse al rischio espulsione dalle Fiamme Gialle

L’oroscopo del 2 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavo

