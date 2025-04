Le 10 notizie choc della settimana: dalla retromarcia di Trump al via libera al sesso in carcere.

Ecco le dieci notizie choc di una settimana di sorprese e veleni, di polemiche e di Azzeccagarbugli. In qualche misura addirittura storiche. E’ successo di tutto.

IL DISCORSO DEL RE- Prima volta in Parlamento di Re Carlo d’Inghilterra. Discorso memorabile. “Siamo tutti europei”. Ha citato Virgilio, Dante, Falcone.

Con la regina Camilla ha incontrato il Papa ed ha cenato con Mattarella. Poi bagno dii folla al Colosseo e l’abbraccio di Ravenna al sovrano ecologista scosso dalle ferite dell’alluvione. La coppia blasonata ha festeggiato in Italia 20 anni di nozze.

Trump fa una pausa sui dazi

LA RETROMARCIA DI TRUMP – La guerra dei dazi gli ha suggerito una pausa di 90 giorni. Scaricato anche da Wall Street. Ha contro l’asse Cina-UE. Ondata di sfiducia sul dollaro. I banchieri: recessione ad un passo.

LA SORPRESA DEL PAPA – Nel giorno del Giubileo dei Sofferenti Papa Francesco ha visitato a sorpresa San Pietro. Per la prima volta niente veste bianca, in carrozzina indossando il poncho. La foto ha fatto il giro del mondo.

LA GAFFE DEL TAR DEL LAZIO – Bocciato il sindaco Roberto Gualtieri, commissario del Giubileo. Motivazione: “Spettava al sindaco decidere e non al commissario “. Ma è la stessa persona. Mah!

Il divorzio di Linus

LA SCOPERTA DI LINUS – Pasquale Di Molfetta, per tutti Linus, signore garbato e dj raffinato, dopo 38 estati ha rotto la collaborazione tra Radio DJ (di cui è direttore artistico) e il comune di Riccione. Fine delle dirette radiofoniche dall’Aquafan, niente più buonismi. Finito tutto. Il divorzio era nell’aria da mesi.

TOTTI A MOSCA – Il Pupone in Russia con un compenso a sei zeri. Premiato da una società di betting. “L’imprenditore va alla Terza Roma” recitavano i manifesti affissi per le strade della capitale russa. Polemiche roventi sulla partecipazione di Francesco. Ma quanta ipocrisia! Francesco ha parlato solo di calcio

SCOMMESSE, CALCIO NELLA BUFERA – Indagati 12 calciatori di serie A, da Tonali a Fagioli. Sequestrati 1,5 milioni di euro. Nessun rischio per i calciatori ma tanta nausea. Quadro sconcertante sotto il profilo etico e morale.

MARADONA OSTAGGIO DEI MEDICI – Questo ha detto l’ex moglie al processo in corso sulla morte dell’idolo argentino che vede imputato l’intero staff medico che l’aveva in cura.

MAXI MULTA PER I BIGLIETTI DEL COLOSSEO – L’Antitrust ha rifilato una sanzione da 20 milioni di euro ai servizi di biglietteria del Colosseo per la prolungata indisponibilità di biglietti anche a causa di un accaparramento selvaggio.

ARRIVA IL SESSO IN CELLA – Via libera ai colloqui intimi dietro le sbarre. I detenuti potranno avere coniugi e conviventi in stanze dalla porta socchiusa. Massimo 2 ore. Un passo avanti per i diritti dei detenuti. Lo Stato ha messo in regola anche le escort. Commenti caustici sui social.