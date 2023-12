Meloni, quatta quatta, col suo simpatico musetto e occhioni da Cappuccetto Rosso ha tirato il colpo, quasi un colpo di Stato. Nemmeno Mussolini aveva ardito tanto.

Quegli incapaci della sinistra, con tutti i sit in e scioperi, non mi avevano fatto capire la gravità della situazione. Questa non è una faccenda da tecnici, come qualcuno la riduce, questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra.

Non è il gioco il potere del capo dello Stato, che nella storia italiana, da Gronchi a Napolitano, ha fatto solo danni.

Qui è in gioco proprio il più elementare buon senso. Sarà colpa mia che considero questo problemi di presunta stabilità come fandonie, sollevati solo da chi, prima Renzi, poi Meloni, voleva consolidare il proprio seggiolone. E quindi ho letto con sufficienza e sussiego il feroce dibattito sui giornali (non guardo la tv).

Pomicino, il vecchio democristiano andreottiano Paolo Cirino Pomicino, è stato lui a aprirmi gli occhi. Ha detto papale papale a Emanuele Lauria di Repubblica:

“Il premierato di Meloni è uno scherzo. Altro che Terza Repubblica, mi tengo stretta la prima.