I sondaggi, col caveat di cui qui sotto, hanno un vero vincitore, Antonio Tajani, e una grande sconfitta, Giorga Meloni. Forza Italia, rispondendo con serietà alla domanda di moderazione degli italiani, è cresciuto, nel confronto fra la supermedia del 14 marzo con quella dell’8 febbraio (vedi qui sotto) di 4 decimi di punto, partendo da 7,3. Il Pd ha registrato la stessa crescita, ma partendo da 19, 6.

Fratelli d’Italia non pare faccia più destare l’Italia, scendere dal 28,5 al 27,5 dei consensi può essere considerato fisiologico dopo un anno e più che sei al governo. E in questo tempo sembra che Meloni abbia pensato più a tranquillizzare gli americani che ha rispondere alle aspettative dei suoi elettori. In più la grancassa dei giornali nemici riempie le orecchie anche di chi non vorrebbe sentire.

Però viene spontanea una citazione religiosa in questo periodo di Quaresima. Qualcuno ricorderà che dopo il martedì grasso è seguito il mercoledì delle ceneri, inizio della Quaresima. E qualcuno forse dovrebbe ricordare alla Meloni le parole del prete mentre segna la fronte dei fedeli con la cenere: Memento Giorgia, quia pulvis es et in pulverem reverteris, sei polvere e in polvere ritornerai.

Teniamo comunque sempre presente che i sondaggi vanno sempre presi con le molle, sono poche migliaia di interpelllati su milioni di italiani, basta un cambiamento nella distribuzione territoriale del campione ecambia tutto. E qui stiamo comunque partando di differenze di decimi di punto, massimo un punto. Non eccitiamoci né deprimiamoci troppo.

da Cronaca Oggi

Sondaggi politici, FdI continua a calare: peggior dato da quando è al governo. Il Pd cresce, ma il calo dei 5S frena il centrosinistra

SUPERMEDIA LISTE OGGI

FdI 27,5% (-0,4%)

Pd 20,0 (+0,6)

M5s 16,0 (-0,4)

Lega 8,2 (-0,1)

FI 7,7 (=)

Avs 4,2 (+0,2)

Azione 3,9 (=)

Iv 3,3 (+0,1)

+Europa 2,9 (+0,3)

Italexit 1,5 (-0,2)

Unione Popolare 1,3 (-0,1)

Noi Moderati 1,0 (-0,3).

SUPERMEDIA LISTE 8 FEBBRAIO

FDI 28,5

PD 19,6

M5S 16,0

Lega 8,6

Forza Italia 7,3

Verdi/Sinistra 3,9

Azione 3,9

Italia Viva 2,9

+Europa 2,3

Italexit 1,6 +

Unione Popolare 1,2

Noi Moderati 1,2

SUPERMEDIA COALIZIONI

Centrodestra 44,4% (-0,9%)

Centrosinistra 27,1 (+1,1)

M5s 16,0 (-0,4)

Terzo Polo 7,2 (+0,1)

Italexit 1,5 (-0,2)

Altri 3,8 (+0,3)

SUPERMEDIA COALIZIONI dell’8 rìfebbraio

Centrodestra 45,6 (=)

Centrosinistra 25,8 (+0,3)

M5S 16,0 (-0,5)

Terzo Polo 6,7 (+0,2)

Italexit 1,6 (-0,1)

Altri 4,3 (+0,1)

Nuovo codice della strada, dai monopattini all’uso del telefonino: ecco tutte le novità

Tra un po’ i burocrati di Bruxelles ci diranno anche come fare la pipi e la popò…

Case green, dal 2040 stop alle caldaie a gas. Fino a 16mila euro per cambiarle

Intelligenza artificiale, arrivano le regole europee

Ponte sullo Stretto, mancano test aggiornati su venti e sisma: frenata sull’opera di Salvini

Il Ponte dei Sosipiri

Francesco Rocca: “Non leggo Repubblica. Chi ha fatto il mio nome per il Lazio a Giorgia Meloni? Sua sorella Arianna”

Papa Francesco: “Quando ero in ospedale in Vaticano qualcuno già pensava al conclave”. Non mi chiamerò mai Papa emerito”

Morto Gerald Levin, aveva 84 anni, fu capo di Time Warner Chief nella disgraziata fusione con American on line

Scrive il New York Times: fu detto visionario quando si occupava di tv cavo, ma la sua avventura nel mondo di internet fu un disastro. Portò alla scomparsa di Time inc e Warner Bros., due aziende gloriose del ‘900. C’è gente, anche da noi in Italia, che possiede quel tocco magico.

TikTok rischia di essere messa al bando negli Usa entro sei mesi

Steven Mnuchin, ministro del Tesoro Usa dei tempi di Trump (2016-2020) ha annunciato che metterà assieme una cordata per comprare Tik-Tok

TikTok sanzionata dall’Agcm per pratica commerciale scorretta: 10 milioni di multa

Corruzione e appalti, arrestato il commissario per il dissesto idrogeologico della Sicilia

Smart working nelle aziende italiane, cosa è successo con la fine della pandemia?

Il supermercato lascia la non vedente senza cane guida, lei chiama i carabinieri

Roma, fugge su uno scooter rubato all’alt della polizia: si schianta e muore. Ferito il figlio tredicenne