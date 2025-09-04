Morto Giorgio Armani, la notizia fa il giro del mondo: chi guiderà il suo impero, amore, famiglia, affari.

L’amore segreto e il riserbo per la sua vita privata

Dal marchio di moda ai ristoranti, ora tutto in mano alla fondazione

La successione era stata già pianificata dal 2016 guidata da Pantaleo Dell’Orco, braccio destro del fondatore, e Irving Bellotti, ad di Rothschild italia. Al posto dell’ex fondatore dovrebbe subentrare il nipote Luca Camerana

Reuters: Giorgio Armani, the ‘king’ of Italian fashion who revolutionised menswear

Financial Times: Giorgio Armani, fashion designer and businessman, 1934-2025

New York Times: Giorgio Armani, Fashion’s Master of the Power Suit, Dies at 91

Le Monde: Giorgio Armani, l’un des bâtisseurs de la mode moderne, est mort, designer

Il Festival resterà a Sanremo, trovato l’accordo tra il Comune e la Rai

Sciopero dei treni e dei bus giovedì 4 e venerdì 5 settembre, orari e fasce garantite

D’Alema in Cina alla corte di Xi, grande polemica, la replica: “Celebro la resistenza cinese contro il Giappone“

Comunisti col rolex? No, il caro leader Kim Jong-un preferisce un Portofino Automatic. La sorella Lady Dior

Alla parata di Pechino sfilano le nuove armi cinesi: carri hi-tech, sistemi senza pilota e missili ipersonici

Wolfram Weimer, ministro tedesco per la cultura, a Der Spiegel: preoccupato per la fusione Mediaset- ProSieben, deve anche esserci uno “stretto sguardo a chi c’è dietro e quali connessioni sono influenti”, data la stretta amicizia tra Silvio Berlusconi, che morì nel 2023, e il presidente russo Vladimir Putin. Pier Silvio Berlusconi ha risposto che Mediaset non ha legami politici o commerciali con la Russia.

Stagista cercasi, stipendio 35 mila dollari al mese

Requisiti richiesti. Idealmente Ph.D., in informatica, ingegneria elettronica, matematica o un campo quantitativo correlato “con almeno un anno fino alla loro laurea, capacità di programmazione” solide “e” un record di pubblicazione.

Ecco quali sono gli operai specializzati più richiesti sul mercato

Ecco perché Internet pensa che Donald Trump sia morto

La Germania sta conducendo un’importante esercitazione militare che si concentra sullo spostamento di truppe e attrezzature in Lituania, mentre le tensioni con la Russia nella frangia orientale della NATO aumentano.

Cybercriminali cinesi “sfrenati” potrebbero aver rubato dati da quasi tutti gli americani

Le informazioni raccolte durante l’attacco del tifone Salt, durato anni, potrebbero consentire ai servizi segreti di Pechino di rintracciare obiettivi negli Stati Uniti e in decine di altri paesi

La strana storia dei sei candidati di Afd alle elezioni morti all’improvviso

Oltre 64.000 palestinesi uccisi nella guerra israeliana a Gaza

Gaza, solo un detenuto palestinese su quattro è di Hamas (The Guardian). In carcere una 82enne con l’Alzheimer

Flotilla, partenza rinviata al 7 settembre: a bordo 4 parlamentari italiani. Tensioni con Israele e appelli alla protezione

Giorgia Meloni: “Governo tutelerà italiani della Flotilla anche se sarebbe stato meglio usare i canali già attivi per portare aiuti”

Israele promette di infliggere piaghe bibliche agli Houthi dello Yemen

Il ministro della Difesa israeliano ha promesso di infliggere le 10 piaghe bibliche d’Egitto ai ribelli Houthi dello Yemen dopo che hanno intensificato i loro attacchi missilistici contro Israele.

Ucraina, la riunione dei Volenterosi a Glasgow. Il premier britannico Starmer: “Di Vladimir Putin non ci si può fidare”

Trump: “Zelensky e Putin non sono ancora pronti per la pace ma ce la faremo, qualcosa accadrà”

Funzionari della Corea del Nord cancella le tracce di Kim Jong Un dopo l’incontro tra Pechino e Putin

Hanno accuratamente pulito gli oggetti toccati dal leader supremo del Paese, in quella che gli analisti definiscono parte di una serie di misure di sicurezza volte a contrastare le spie straniere.

La Florida sarà il primo Stato degli Stati Uniti a porre fine a tutti gli obblighi vaccinali

Bassetti sul ritorno della pertosse: “Può uccidere i bambini, mamme vaccinatevi”

Vaccini Covid, Pfizer risponde a Trump: “Dati efficacia trasparenti, 600 gli studi”. L’mRNA, do you remember?

Secondo un nuovo studio, usare il telefono mentre si sta in bagno aumenta notevolmente il rischio di emorroidi

Follia a Venezia, borseggiatori denunciano i cittadini per averli fermati e filmati

Treviso, scoperto un sito con video rubati dalle telecamere di case, estetisti e studi medici

Arriva “Mia moglie 2”, il nuovo gruppo chiuso ha già oltre 8mila iscritti

Diciassette feriti in un incidente d’autobus fuori dalla stazione Victoria di Londra. Un autobus a due piani si schianta contro i pedoni

La mamma per schivare un animale perde il controllo dell’auto che finisce fuori strada, morto il figlio di 5 mesi

Cuccioli di cane e gatto chiusi in gabbia e trasportati illegalmente, multa da 2mila euro al conducente

Gattino ferito e abbandonato in un bidone davanti al canile

SOS gatti a Cervara di Roma, il borgo unito per salvarli

Cercasi partner per far accoppiare una lumaca rara, l’annuncio di una rivista neozelandese

Va al lavoro e incontra un orso. “Era sulla strada che mia figlia fa ogni giorno”

Lo yacht di lusso da 1 milione di dollari affonda 15 minuti dopo la sua inaugurazione

Che tempo farà nei prossimi giorni? L’arrivo dell’estate settembrina: tanto sole e temperature in aumento

Maturità, cambia tutto: dall’esame orale obbligatorio alla seconda prova

Il figlio nasce senza gambe, condannato il ginecologo. La mamma: “Se l’avessi saputo, avrei abortito”

Come è morta Leila Yuki Khelil? L’avvocata americana studiava a Roma: i lividi, la tachipirina sul comodino

Morto folgorato da un fulmine mentre fumava una sigaretta davanti al garage

Uccide il marito a coltellate dopo che lui l’aveva ferita durante una lite, il dramma davanti alla figlia

Lisbona, deraglia la storica funicolare di Gloria: 15 morti. Un’italiana tra i feriti

Lisbona, cosa è successo alla funicolare Gloria: le polemiche sulla manutenzione e i rischi sulla sicurezza denunciati dagli operai

Napoli, “gender reveal” sul sagrato del Duomo con fuochi d’artificio e fumogeni

Sventato attentato alla Macchina di Santa Rosa di Viterbo, arrestati due turchi armati

Il video della nave dei narcos colpita e affondata dagli Usa nel Mar dei Caraibi

Un falso Damiano David ha truffato una fan di 45 anni sottraendole 15mila euro

Prof viene sospeso dalla scuola perché ha detto “ebreo, handicappato”. Ma erano dicerie inventate dagli alunni,

Cade nel bagno dell’ospedale e muore, doveva essere dimessa. Il marito denuncia: “L’hanno lasciata sola”

A Torino un dentista è sparito con i soldi lasciando molti interventi a metà

Serena Williams, Roberta Vinci, gli US Open e la sorpresa tennistica del secolo, dieci anni dopo

Sinner ha dominato Musetti nel derby azzurro agli Us Open: Jannik in semifinale giocherà contro Auger-Aliassime

Jannik Sinner non sente la pressione, scherzi con lo staff prima del match con Musetti

Vuelta, i manifestanti pro Palestina hanno bloccato il traguardo di Bilbao. Gara interrotta e nessun vincitore

L’oroscopo del 5 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

