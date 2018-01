ROMA – Pietro Grasso, il suo stipendio d’oro come si concilia con la mistica pauperista? Pietro Grasso non ha mai versato il contributo al partito? Non si è tagliato lo stipendio d’oro, come avrebbe voluto Renzi nel suo stupido inseguimento della demagogia grillina? Il presidente del Senato e neo leader di Liberi e Uguali (LeU), comincia a avvertire il caldo che una scelta tanto coraggiosa e tanto di “sinistra” porta con sé.

Chi conosce lo sfarzo in cui vivono le massime cariche dello Stato, e il presidente del Senato da Costituzione è la seconda, tutte le volte che passa dalle parti di Palazzo Giustiniani, a Roma, dove Grasso alloggia, rischia una crisi di nervi pensando a quanto delle tasse che paga servono a mantenere lui e la Boldrini nel lusso. Saranno anche, a parole, di “sinistra”, ma il lusso in cui vivono è da satrapi imperiali.

Ora, a campagna elettorale appena iniziata, cominciano a partire i siluri. Va certo a segno quello che lancia Ettore Maria Colombo sul Quotidiano Nazionale.