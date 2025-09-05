Il mondo celebra Armani, l’Italia piange D’Alema, l’AI resuscita Orson Welles: le notizie del giornale di domani.

Da Cronacaoggi.com

Dopo Armani: che ne sarà dell’impero della moda da lui costruito?

La sorella, i nipoti, il braccio destro: così sarà diviso l’impero Armani

Sergio Galeotti e Leo Dell’Orco, amicizia e amore inscindibili nella vita dello stilista

Un anti divo libero e onestoL’eternità del “Signor Armani”

Nel circo dei divi Giorgio Armani ci è entrato da anti divo: non fumava, non beveva, non faceva uso di sostanze stupefacenti, era contrario alla chirurgia estetica

La laurea ad honorem ad Armani: “Solo ciò che richiede impegno dura davvero”

L’università di Piacenza ’11 maggio 2023 ha conferito a Giorgio Armani la laurea honoris causa in “Global Business Management

Il cinema secondo Giorgio Armani, i 200 film di un regista mancato. Con American gigolò destrutturò un’epoca

Il film “Lost” di Orson Welles utilizzerà l’intelligenza artificiale per ricostruire i 43 minuti mancanti Società sostenuta da Amazon sta utilizzando il film come banco di prova per capire come Hollywood possa rinnovare la produzione.

Starbucks China valutata circa 5 miliardi di dollari

Tesla propone per Musk un compenso fino a 1.000 miliardi per i prossimi dieci anni

Ma solo se riuscirà a raggiungere una serie di obiettivi quasi impossibili: aumentare la capitalizzazione di mercato di Tesla da 1,09 trilioni di dollari a 8,5; vendere altri 12 milioni di veicoli elettrici; raggiungere i 10 milioni di abbonamenti alla guida autonoma; registrare e gestire 1 milione di auto nella sua rete Robotaxi; vendere 1 milione di robot AI e aumentare gli utili rettificati di 24 volte, portandoli a 400 miliardi di dollari

Bassetti: “C’è un ritorno del Covid. Anziani e fragili dovrebbero vaccinarsi”

Che tempo farà nei prossimi giorni? Primo weekend di settembre con sole e temperature in aumento

D’Alema on Tienanmen, la domanda è: perché Xi ha invitato proprio lui?

La cena dei cattivi e la terza vita di D’Alema a Pechino Express

Hackerato il profilo X del ministro Crosetto, i post sospetti con le donazioni per Armani e Gaza

Cos’è il fiscal drag che permetterà all’Italia di arrivare ad un deficit sotto al 3 per cento, operai e pensionati penalizzati

Fiscal drag, Landini: “Il Governo dovrebbe restituire mille euro a ogni lavoratore”

Il parlamento thailandese voterà il nuovo primo ministro, mentre Thaksin se ne va nel caos

Parigi verso il voto di fiducia a Bayrou: l’ombra di Bardella all’orizzonte Sciopero dei sindacati il 18 settembre contro la finanziaria “lacrime e sangue” di Bayrou. Macron vorrebbe nuovo premier: sarà Bardella dello RN

Putin: “Truppe occidentali in Ucraina per la Russia sono un bersaglio legittimo”

Per il Cremlino “gli europei intralciano la risoluzione del conflitto. Non accetteremo truppe Nato in Ucraina”

Gaza, nuovi raid: “19 morti”. Hamas diffonde video con due ostaggi

Attaccati edifici residenziali e tende che ospitano sfollati: 7 bambini tra le vittime. Tredici palestinesi feriti in attacco coloni a Hebron. Gilboa-Dalal visibile in parte del filmato all’interno di un’auto

La lite su Flotilla irrompe nella politica italiana: i pro e contro della polemica

I Carabinieri fermano a Venezia la barca con Anna Foglietta e Laika, sequestrata l’opera d’arte per la Flottila e la bandiera palestinese

Terrorismo, fermato a Trieste un ospite di un centro accoglienza

La storia delle funivie di Lisbona e dei due italiani che si sono salvati dall’incidente “della Gloria”

Lisbona, il video dal drone della funicolare distrutta

I vecchi genovesi ricordano ancora le ore di coda in via Gramsci, quando pioveva e non c’era la sopraelevata.

Salis: “Abbattere la Sopraelevata oggi sarebbe un errore, deve convivere con il Tunnel”

Galeotto fu il tatuaggio, latitante da 10 anni arrestato. Donna seminuda sul braccio la nemesi del magnaccia

Allarme WhatsApp, il messaggio “non verificato” è una truffa: così gli hacker rubano i tuoi dati e ti svuotano il conto

Cane tenuto legato alla catena, mille euro di multa al proprietario con la legge Brambilla

Cagnolina morta con orecchie strappate e coda amputata, era scomparsa da giorni

Maiale chiuso in gabbia con i colori dell’avversario, lo sfottò infelice che fa infuriare gli animalisti

Tassista abusivo molesta una turista, incastrato dal filmato registrato dagli occhiali con la telecamera

Il video dei turisti che si avvicinano troppo all’aereo in partenza e vengono scaraventati in mare

Violenza sessuale su due turiste ungheresi, arrestati tre ragazzi di origine marocchina

Ucciso da un fulmine mentre guarda la pioggia dal muretto di casa: pensionato sbalzato in un canale

Parroco organizza un incontro con i suoi fedeli su Youtube e viene sospeso

Si sente male e muore a 3 anni, probabile una meningite fulminante: “Non era vaccinato”

Il residence di Porto Pino non accetta israeliani, a meno che non dichiarino di ripudiare i crimini di Netanyahu

Muore a 57 anni per febbre suina, il contagio sul volo per il Nepal partito da Roma

Ebola in Congo, 15 morti di cui 4 operatori sanitari. È la 16esima epidemia dal 1976

Stasera a Bergamo debutta la nuova Italia del Ct Gattuso, affronterà l’Estonia nelle qualificazioni ai Mondiali

Le confessioni di Franco Carraro: “Calciopoli anche colpa mia, confermare Bergamo e Pairetto errore politico”

L’oroscopo del 6 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Da Cronacaoggi.com