Prove di governo grillo-fascio? nell’attesa, Conte fa man bassa in Rai, scarica Schlein e la lascia sola a difendere il bottino di giornalisti e autori de sinistra e piazza Peter Gomez: come diceva Gesù dei farisei? Non aveva avuto la fortuna di conoscere Beppe Grillo.

da Cronaca Oggi

Giuseppe Conte fa in Rai prove di governo con Meloni. Ha più direttori e volti del Pd. Arriva pure Gomez

Perché Giuseppe Conte dovrebbe protestare contro Meloni? Dire che ci farà un governo è ancora troppo, al momento basta un palinsesto. A Rai 3 fa il suo esordio Peter Gomez, condirettore del Fatto, che aveva rifiutato la direzione del Tg1, proposta in passato dal M5s. Il programma si chiama “La Confessione”, ed è prodotto da Loft, la società del Fatto, perché grazie a Conte “fatti non foste a vivere come Schlein”. Sono almeno venti i direttori, conduttori che in Rai vivono a 5 stelle.

RAI Ufficio Stampa. Ecco “La Confessione”, con Peter Gomez

Italien wird unterschätzt, das kann sich für Anleger rächen

tradotto da Google…L’Italia è sottovalutata Quando la Camera di Commercio Estero Italo-tedesca di Milano chiede agli imprenditori tedeschi arrivati ​​dalla Germania quali prodotti, secondo loro, l’Italia esporta con particolare successo, spesso sentono dire: vino, olio d’oliva o moda. In realtà, l’export italiano di mggiore successo in Germania è costituito da acciaio, macchinari, prodotti chimici e farmaceutici – molto più avanti rispetto a cibo e moda. L’episodio evidenzia il cronico errore di valutazione del partner a sud delle Alpi.

Brexit, lo studio di Goldman Sachs: “Il Regno Unito ha perso 5 punti di Pil dopo il referendum del 2016”