Sinner stellone d’Italia: Cronaca oggi, notizie da Italia e mondo scelte da Marco Benedetto, prova di giornale
Sinner stellone d’Italia ma attenzione, è arrivata la bufera, è arrivato il temporale, come cantava Renato Rascel, influenza in agguato dall’Australia, attenti all’eclissi di luna che faceva tremare Dracula, Sinner in campo.
Jannik Sinner supera il secondo turno dello US Open 2025 contro Alexei Popyrin
Che tempo farà nei prossimi giorni? Arriva il maltempo con nubifragi e grandine
L’eclissi lunare totale sarà visibile anche dall’Italia: quando e come vederla
Record di influenza in Australia, Bassetti lancia l’allarme: “Copertura vaccini troppo bassa”
Epatite C, l’allarme degli esperti, un malessere invisibile: perché è pericoloso ignorarla e come diagnosticarla
Giorgia Meloni ha deluso gli oppositori: un gran bel discorso, niente lite con Salvini
Il proprietario di TikTok, ByteDance, punta a una valutazione di oltre 330 dollari,mentre i ricavi superano Meta
Il monsone colpisce 1,2 milioni di persone e provoca circa 250.000 sfollati nel Pakistan orientale
Scoppia la tempesta razzista degli US Open: una star del tennis si scaglia contro il rivale americano perché “non ha istruzione e non ha classe sociale
Jelena Ostapenko risponde alle accuse di razzismo dopo aver definito Taylor Townsend “ignorante” durante un acceso scontro agli US Open
Lisa, di 17 anni, accoltellata a morte da un migrante in Olanda, era una studentessa molto intelligente e di classe media: la polizia ha arrestato l’assassino, un clandestino ventenne di cui non sanno nemmeno il nome
Straniero senza fissa dimora uccide un cane in strada a Naro davanti agli occhi dei passanti
Problemi di salute per George Clooney
George Clooney, 64 anni, riduce le apparizioni a Venezia a causa di un’improvvisa malattia
Anne Hathaway cade sui tacchi in modo EPICO durante le riprese del sequel di “Il diavolo veste Prada
Sumud Freedom Flotilla, rotta verso Gaza il 31 agosto dal porto di Genova. 45 tonnellate di beni alimentari
Trump afferma che George Soros dovrebbe essere accusato di racketeering
Trump briefato sulla situazione di Gaza nel dopoguerra dall’ex primo ministro britannico Tony Blair e dal genero Jared Kushner
A parte Riviera Gaza, Trump ce l’ha un piano? Le manovre del genero Kushner e dell’eterno Tony Blair
Donald Trump ha un aspetto terribile. Perché la stampa non gli chiede cosa c’è che non va?
Donald Trump ha un aspetto pessimo. Ha lividi inspiegabili sulle mani. Le sue caviglie sono gonfie. Cammina in modo strano. Continua a confondere i nomi o a usare la parola sbagliata durante gli incontri con la stampa.
Xi mostra a Trump che tiene le carte mentre mette in riunione con Kim e Putin
Kiev, sale a 18 (tra cui 4 bambini) il numero delle vittime dopo i bombardamenti russi nella notte. Starmer attacca Putin: “Sabota la pace”
Terremoto in vista su Mps-Mediobanca
La Procura di Milano avrebbe aperto un fascicolo dove si ipotizza il reato di concussione nei confronti di due membri di primo piano del governo per presunte pressioni sui soci di Piazzetta Cuccia perché aderissero all’offerta di Monte Paschi e non partecipassero all’Ops lanciata dalla merchant bank su Banca Generali. La smentita della Procura e la risposta di L43
Chiude il sito che ha diffuso le foto sessiste: “Comportamenti tossici che non siamo riusciti a bloccare”
Foto rubate e post sessisti su Phica.eu: ci sono anche Meloni, Schlein, Carfagna, Boschi e Moretti
Foto rubate e post sessisti: anche le sorelle Meloni, Schlein e altri ministri
“Non avevo i soldi per mangiare: ho fatto le pulizie e preso il cibo alla San Vincenzo. Mi hanno distrutto”
L’ex presidente della Camera Irene Pivetti racconta il suo baratro giudiziario dopo una condanna a quattro anni per evasione fiscale: “Il processo supererà la mia vita biologica
Irene Pivetti: “Andavo alla mensa della Caritas e ho fatto le pulizie”
A Trevigiano Sangue sulla Madonna per “ingiusto profitto”, chiusa l’inchiesta su Gisella Cardia e il marito
La coppia accusata di truffa aggravata.
Ruba una borsa in chiesa, fa shopping ma viene rintracciato. Quando arriva la Polizia tenta la fuga lanciando sampietrini
Picchiava e costringeva la moglie ad avere rapporti con sconosciuti: dovrà risarcirla con 320mila euro
Il sorpassometro, un nuovo occhio tecnologico che controlla le strade
Gianpietro Nardi, l’imprenditore compie 80 anni e regala 1.500 ai suoi dipendenti
Scende dall’auto per soccorrere un ragazzino caduto in scooter, pestato dalla baby gang davanti ai figli piccoli
Ruba un’automobile e si schianta contro una pompa di benzina: stazione di rifornimento in fiamme
Torna da una cena fuori e trova la casa svaligiata dai ladri, 68enne muore d’infarto
Cane ucciso con un colpo di pistola a Messina: il corpo ritrovato in una valigia
Sparatoria Minneapolis, un bimbo ferito per salvare l’amico: “Si è sdraiato per proteggermi”
Minneapolis, chi era il killer: transgender, ossessionato da altri autori di stragi, sul fucile “Death to Israel”
Mussolini resta cittadino onorario di San Benedetto del Tronto, bocciata la revoca
US Open, Jasmine Paolini batte Iva Jovic in due set, Alcaraz elimina Bellucci, Sinner stasera incontra Popyrin
Sinner batte a New York Kopriva in 98 minuti, bene anche Musetti e Cobolli, Jasmine al secondo turno
Milan-Como in Australia, perché? Scandalizzato il Commissario Ue: “Tifosi traditi”. Lega Serie A: “Populista”