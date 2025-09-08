Un grammo di oro fa 100 euro, 180 volte il prezzo di 50 anni fa: il giornale di domani
Il sogno di un ragazzo di 60 anni fa, il sogno di Putin Xi e Berlusconi, nessuno come l’oro: un grammo vale 100 euro: 180 volte il prezzo di 50 anni fa. 100 dollari dal 1970 si sono svalutati di 20 volte.
1964, anno di recessione, fine della scuola, inizio della vita vera: così diventai giornalista
Il sogno di Putin Xi e Berlusconi, essere immortali: uno è già morto l’altro sa di non farcela.
Ecco cosa si sono detti XI e Putin, entrando nella Città Proibita e chiacchierando via interprete mentre Kim rideva. Guardate come camminano, come chi sta troppo tempo seduto.
Xi: Prima si diceva che fosse molto raro vivere fino a 70 anni.
E ora si dice che a 70 anni si è ancora bambini.
Putin: Tra qualche decennio, con il continuo sviluppo della biotecnologia, gli organi umani continueranno a essere trapiantati e le persone diventeranno più giovani e forse raggiungeranno l’immortalità.
Xi: Alcuni prevedono che entro questo secolo si potrà vivere fino a 150 anni.
Si prevede che in questo mondo una persona vivrà fino a 100 anni.
[Tradotto dal dalle didascalie del video pubblicato dalla Ap]
Persone più longeve oggi
L’attuale decana dell’umanità, ovvero la persona vivente più longeva del mondo, è la britannica Ethel Caterham, nata il 21 agosto 1909, che ha 116 anni e 18
Addio in Indonesia all’uomo più vecchio del mondo: Sodimejo, conosciuto da tutti nel suo villaggio come Mbah Gotho, aveva 147 anni – era nato il 31 dicembre del 1870 – e viveva sull’isola di Giava.
Patriarchi antidiluviani
Sono quelli che coprono il periodo che va dalla creazione del mondo fino al Diluvio universale. Il loro elenco è presentato in Genesi 5:
Adamo, il primo uomo, creato direttamente da Dio: visse 930 anni (0-930)
Set, terzo figlio di Adamo, dopo Caino ed Abele: 912 anni (130-1042)
Enos: 905 anni (235-1140)
Kenan: 910 anni (325-1235)
Maalaleel: 895 anni (395-1290)
Iared: 962 anni (460-1422)
Enoch: 365 anni (622-987)
Matusalemme: 969 anni (687-1656)
Lamech: 777 anni (874-1651)
Noè: 950 anni (1056-2006)
La corsa dell’oro, vicino ai 3.600 dollari per 28 grammi, l’argento è a 41,02, il platino a 1.379,45
Eclissi totale, le spettacolari immagini dal mondo della “Luna rossa”
La luna di sangue e l’eclissi lunare proiettano una luce eterea – in immagini
La luna di sangue è visibile durante la seconda eclissi lunare totale dell’anno
Carlos Alcaraz re degli Us Open, Jannik Sinner gli ha ceduto il n.1 del mondo dopo una battaglia durata 3 ore
Chi è Laila Hasanovic, dallo sfondo del cellulare di Sinner agli Us Open
In Cina hanno celebrato Xi ma in trionfo si deve portare il genio di Putin: ecco come ha sovvertito il mondo
La crescita delle esportazioni cinesi rallenta ad agosto mentre le tariffe statunitensi e le tensioni commerciali mordono
Caccia ai sottomarini russi nelle acque del grande Nord: allarme alle Lofoten, le isole dello stoccafisso
Le democrazie “popolari” nel mondo: il verbo di Xi e il caso Italia
Macron come il principe di Condè, D’Alema come se stesso, Sinner e Gattuso il nostro riscatto
Difesa Usa cambia nome, il Pentagono diventa Dipartimento della Guerra. Trump: “È un nome molto più appropriato”
Trump, senilità dilettantismo o collusione? Un esame critico, cosa può riservarci il futuro
Si può parlare di golpe strisciante di Trump? In America se lo chiedono in moltI
Dalla Casa Bianca alla Gold House: Trump, Nerone e e la follia delle ristrutturazioni
Trump all’indomani del massiccio attacco russo su Kiev: “Non sono affatto contento. Presto parlerò con Putin”
Blitz anti-immigrati in una fabbrica Hyundai-LG in Georgia, arrestati più di 475 operai coreani, Trump: “Entrati illegalmente negli Usa”
Dopo la maxi multa da 2.95 miliardi dalla Ue, Google prepara il ricorso. E Trump minaccia nuovi dazi
Il 57 per cento degli americani boccia l’operato di Trump secondo un sondaggio della Nbc
Il video con i fischi a Donald Trump durante l’inno statunitense alla finale degli US Open
Trump e il post in versione Apocalypse Now dedicato a Chicago: “Adoro l’odore dei rimpatri al mattino”
La lite tra il segretario alla Salute Robert Kennedy Jr e i senatori Usa: “Efficacia vaccini non provata”. “Sei un ciarlatano”
Israele abbatte i grattacieli di Gaza City: “Qui Hamas preparava attentati”. E invita gli abitanti ad andare verso sud
Attentato a Gerusalemme, sei civili morti sul bus. Soldato ortodosso uccide gli attentatori, Hamas li benedice
L’Italia è un paese cattolico, guidato da una ex fascista: ci si può fidare? La risposta è nel confronto col 1922
Giorgia Meloni trionfa a Cernobbio, per le ragazze del volley gloria Thai, brutta crisi di Sinner, chissà cos’ha
Il Governo taglierà due punti di Irpef ma non a tutti, benefici da 40 euro a 1400 euro al ceto medio: perché per Confindustria “è insufficiente”
Il ministro Picchetto Fratin valuta il rinvio dello smantellamento delle centrali a carbone: “Teniamole come riserva in caso di emergenza”
Sergio Mattarella: “Il mondo ha bisogno dell’Europa. Con la Ue è possibile incidere nel mondo”
Elly Schlein sogna la vittoria alle Regionali, destra divisa, Veneto conteso: ma Conte è in agguato
Antonio Decaro accetta la sfida in Puglia: “Non volto le spalle alla mia terra”. Vendola ci sarà, Emiliano ritira la candidatura
El Alamein, 83 anni fa, gli eroi della Folgore con le molotov contro i carri armati, i perché della sconfitta
Papa Leone proclama due nuovi santi ragazzi, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, morti nel 1925 e nel 2006
Il video di Papa Leone XIV che urta un cameraman e poi gli chiede scusa
La fine del mondo è imminente? Manca un quarto di secolo: tutti i particolari in un libro appena uscito
Gesù disse: Alla fine del mondo, verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nel fuoco
Il RAPIMENTO e la seconda venuta di Cristo (Apocalisse 1:
Fantasia o fede? I contenuti biblici generati dall’intelligenza artificiale di un’azienda suscitano polemiche
Che tempo farà nei prossimi giorni, in arrivo il maltempo. Soprattutto al Centro-Nord
Campi Flegrei, più di 50mila terremoti in tre anni. L’intelligenza artificiale moltiplica le stime per quattro
Opa di MPS su Mediobanca, sarà un nuovo 8 settembre, adesioni al 45,8%, la lunga marcia e il riscatto di Siena
Contabilità creativa per il Ponte: ci hanno sgamato, al massimo Salvini può offrire un cannolo ai siciliani
La voglia di pane, pasta, patate è nel nostro DNA forse da 800.000 anni, ben prima quindi dell’homo sapiens
Una visita oculistica di routine potrebbe rivelare l’Alzheimer in anticipo
Covid, la variante Stratus spaventa di nuovo l’Italia: diffusione più rapida e sintomi ancora più insoliti
Stratus è la nuova variante del Covid, arriva dagli Usa e provoca (di nuovo) perdita del gusto e dell’olfatto
Silvia Salis e il suo busillis, divisa fra Genova e via del Nazareno – e i rischi che pesano su lei e la città
Venezia cinema, a Jim Jarmusch il Leone d’Oro, Toni Servillo miglior attore, su tutto la pulizia etnica a Gaza
Riccardo Pozzobon muore inghiottito da un ghiacciaio in Alaska, addio al geologo che aveva istruito diversi astronauti tra cui Luca Parmitano
Centinaia di lanterne di carta illuminano la camera ardente di Giorgio Armani
Ristoratore ‘si fida’ di oltre 70 clienti e li lascia andare a casa senza pagare: “Il Pos non funzionava: abbiamo chiesto di farci un bonifico sperando nella loro onestà”
“Siamo fortunati perché la clientela non manca – conclude -, ma in generale ci fidiamo dell’onestà del prossimo. E’ andata bene“.
Bimbo di tre anni ferito gravemente da una trave in un parco giochi
Inseguito e preso a testate da una mucca: 80enne ricoverato in ospedale a Genova
Si schianta con lo scooter contro una mucca. Ricoverato in prognosi riservata
Manifestanti pro-Leoncavallo salgono a Milano sul Pirellino: fumogeni, vernice e slogan contro la speculazione edilizia
Poliziotto finisce ai domiciliari per aver investito sotto l’effetto dell’alcol un 25enne sulle strisce pedonali
Vicenza, manifestanti assaltano cantieri della Tav e lanciano letame all’interno, Polizia usa gli idranti
Italiana di 18 anni violentata in spiaggia a Durazzo in Albania, per l’aggressore incastrato dalle telecamere”era un rapporto consensuale”
Cane scheletrico rinchiuso tra i suoi escrementi senza acqua né cibo, proprietario denunciato
Mykonos, italiani ubriachi scatenano una rissa: il video e l’intervento della polizia
Usa lo smartphone con entrambe le mani e si schianta con l’auto a noleggio: la dashcam riprende tutto
Anziano sbanda con l’auto e travolge moto e bici in un parcheggio, 5 feriti
I presidi: “Chi porterà i cellulari in classe rischierà la sospensione”
Auto pirata investe due ragazzini di 13 anni e ne uccide uno. L’appello del papà: “Costituisciti”
Fugge dalla guerra in Ucraina ma viene uccisa a coltellate negli Stati Uniti da un senzatetto: il video della brutale aggressione
Strage di motociclisti nel weekend, morte sette persone in tre diversi incidenti
Don Daniele Lottari, il sacerdote picchiato da un gruppo di minorenni in oratorio. Il sindaco di Stradella: “La nostra vicinanza. È un punto di riferimento”
Con l’auto urta una bambina di 8 anni e poi picchia un agente
Muore durante un incontro con una prostituta cinese, lei prima lo riveste e poi scappa
L’Italia del Volley femminile è epica, batte il Brasile 3-2 e vola in finale per il titolo mondiale con la Turchia
Azzurre da sogno, la nazionale di volley è campione del mondo, battuta la Turchia al tiebreak
Le azzurre del volley femminile vincono il Mondiale, il commento di Alessia Orro: “Caz *o che bombe che siamo!”
L’Italia di Gattuso travolge l’Estonia 5-0 aspettando Israele. Doppietta di Retegui, a segno Kean, Raspadori e Bastoni
Formula 1, per GP d’Italia: Max Verstappen ha vinto a Monza davanti alle 2 McLaren, Leclerc quarto
Più aspra la polemica dei tifosi del Toro, nei confronti di Urbano Cairo: hai pagato 190 mila €, vale 200 milioni
Marc Soler primo sulla cima La Farrapona alla Vuelta di Spagna, ma Vingegaard mantiene la maglia rossa
L’oroscopo del 9 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro