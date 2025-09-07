Per l’oro nuovo massimo storico, siamo vicini ai 3.600 dollari per un’oncia (equivalente a 28,35grammi).

Salgono anche gli altri metalli preziosi: l’argento è salito dello 0,9% a 41,02 dollari l’oncia, il platino ha guadagnato lo 0,6% a 1.379,45 dollari.

Vengono le vertigini se si pensa nel 1970 l’oro valeva appena 20 dollari l’oncia: il suo valore si è quindi moltiplicato di 180 volte. 100 dollari dal 197o si sono svalutati di 20 volte.

La debolezza del dollaro e le aspettative di un taglio dei tassi di interesse negli Stati Uniti spingono il metallo prezioso.

La corsa dell’oro ha ripreso vigore venerdì, con i prezzi a pochi centesimi dai 3.600 dollari l’oncia, mentre i deboli dati sull’occupazione negli Stati Uniti hanno ulteriormente alimentato le aspettative di tagli dei tassi della Federal Reserve a sostegno dei lingotti.

L’oro spot era in rialzo dell’1,5% a 3.596,01 dollari l’oncia, alle 16:36 GMT, dopo aver raggiunto il record di 3.599,89 dollari in precedenza. Il metallo è ora sulla buona strada per il suo più forte guadagno settimanale in quasi quattro mesi. I future sull’oro statunitense con consegna a dicembre sono saliti dell’1,3% a 3.651,90 dollari.

Oro +37% nel 2025

I lingotti sono aumentati del 37% dall’inizio dell’anno, dopo un guadagno del 27% nel 2024, trainati dalla debolezza del dollaro statunitense, dagli acquisti delle banche centrali, da un contesto di politica monetaria più debole e da una più ampia incertezza geopolitica ed economica. “L’oro raggiunge nuovi massimi; i rialzisti osservano il chiaro indebolimento dell’occupazione, che si traduce in molteplici tagli dei tassi”, ha affermato Tai Wong, trader indipendente di metalli.

“Le prospettive sono indubbiamente rialziste per l’oro, poiché le preoccupazioni sul lavoro prevalgono sull’inflazione nel breve, probabilmente nel medio termine. Tuttavia, penso che siamo ancora troppo lontani dai 4.000, a meno che non si verifichi una massiccia dislocazione”, ha aggiunto Wong.

Gli analisti hanno anche segnalato l’indipendenza della Fed come un fattore chiave nel plasmare la traiettoria dell’oro, una questione emersa dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha licenziato la governatrice della Fed Lisa Cook e ha esercitato ripetute pressioni sulla banca centrale affinché tagliasse i tassi.

Perché aumenta il valore

I lingotti, che non pagano interessi, tendono a brillare quando i tassi sono bassi e l’incertezza è elevata, rendendoli un asset di riferimento per gli investitori in cerca di sicurezza.

Cina e India sono i principali consumatori di oro. La domanda fisica di oro in questi hub è diminuita questa settimana a causa dei prezzi record. I dati di agosto sulle riserve auree della banca centrale cinese, attesi domenica, non raggiungeranno i massimi storici di settembre, ma potrebbero comunque fornire maggiore chiarezza su come la domanda delle banche centrali sia stata influenzata dagli elevati prezzi dei lingotti.

Lunga cavalcata dei prezzo dell’oro in mezzo secolo: dai 20 dollari l’oncia del 1970 a oggi.