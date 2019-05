ROMA – Pioggia battente a Vienna per l’ultimo saluto a Niki Lauda, il campionissimo di Formula 1 scomparso la settimana scorsa all’età di 70 anni. I funerali verranno celebrati oggi, mercoledì 29 maggio, nel Duomo di Santo Stefano davanti a circa 300 ospiti.

Già in mattinata, centinaia di persone sono rimaste in coda per rendere omaggio a Lauda alla camera ardente. L’autovettura con il feretro è stata scortata dalle staffette della polizia austriaca. La vedova Birgit ha deposto una corona di alloro sulla bara, i figli Lukas e Mathias hanno deposto il casco rosso del padre. Sullo sfondo una fotografia di Niki sorridente con il suo “mitico” cappellino rosso che nascondevano le cicatrici del terribili incidente del 1976.

Le esequie, celebrate da Toni Faber, inizieranno alle ore 13. Durante la messa solenne sono previsti gli interventi del presidente austriaco, Alexander Van der Bellen, dell’ex governatore della California, Arnold Schwarzenegger, e dall’ex pilota Gerhard Berger. All’ex compagno di squadra, il francese Alain Prost sarà affidato il compito della lettura.

Niki Lauda verrò sepolto, come da sua volontà, con la tuta rossa della Ferrari indossata durante le vittorie dei titoli mondiali del 1975 e 1977. A Vienna sono attesi anche l’ex boss della F1 Bernie Ecclestone, l’ormai ex cancelliere Sebastian Kurz, il principe Alberto di Monaco con la moglie, l’attore Daniel Bruehl che ha interpretato Lauda nel film “Rush”, Lewis Hamilton e in rappresentanza della Mercedes, il direttore esecutivo Toto Wolff.

Fonte: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev, Ansa (le foto), Agi