PITTSBURGH – Decine di auto della polizia giungono a sirene spiegate: l’intera area è circondata. Sono le prime immagini diffuse sui social della sparatoria avvenuta a Pittsburgh, in Pennsylvania. Lì un uomo armato è entrato in sinagoga e ha fatto una strage: ha sparato sulla folla e pure sui primi agenti intervenuti sul posto. Il bilancio è di 8 morti e diversi feriti, tra cui 3 agenti raggiunti dai colpi di arma da fuoco.

Nel filmato si vedono le auto della polizia blindare la zona intorno al tempio di Tree of Life, nel quartiere ebraico di Squirrel Hill. Mentre l’uomo, bianco di 46 anni che indossava jeans e giacchetto verde, era ancora barricato nella sinagoga i poliziotti hanno messo in sicurezza l’area e invitato le persone a non avvicinarsi.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev