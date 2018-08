GENOVA – Genova, crolla ponte Morandi. La lucidità del poliziotto: “Prima la vita e poi le auto”. Momenti di tensione a Genova nella tragedia del crollo del ponte Morandi ma la lucidità degli agenti della Polizia stradale non è mai venuta meno. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] In queste immagini un poliziotto ferma i proprietari delle auto che sono rimaste sul moncone del ponte crollato e che vogliono recuperarle da soli.

Poche indicazioni ma molto chiare per tenere tutti al sicuro con la promessa che saranno proprio loro, gli agenti della Polizia stradale, a restituire le autovetture ai cittadini evitando ogni rischio.

Video Agenzia Vista.