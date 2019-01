ROMA – Ha interpretato ben 4 personaggi diversi nella saga di Star Trek, è stato Canton Everett Delaware III in Doctor Who, ha recitato in tantissime serie tv da Criminal Minds a Cold Case ed è stato un grande interprete a teatro. Si è spento a 86 anni l’attore britannico William Morgan Sheppard e a darne la notizia con un commovente messaggio sui social è il figlio, a sua volta noto attore, Mark Sheppard. “Mia madre era al suo fianco, sono grato che non abbia dovuto soffrire più. Grazie per i vostri pensieri gentili, amore e preghiere” scrive Sheppard.

I trent’anni di successi teatrali a Londra e i tanti film della sua lunga carriera non gli hanno regalato la popolarità che gli hanno concesso i travestimenti con cui è entrato nei personaggi di Star Trek.

E’ stato di volta in volta il comandante di Rura Penth in “Star Trek VI: The Undiscovered Country”, lo scienziato Ira Graves in “Star Trek: The Next Generation”, il pilota Qatai in “Star Trek: The Next Generation” e uno dei ministri di Vulcano nel film “Star Trek” del 2009.

Nato a Londra il 24 agosto 1932 – segnala Il Messaggero – ha lavorato con numerosi registi, fra cui Michael Bay, Trevor Nunn, Chris Nolan, Peter Hall, Peter Brook, Ron Maxwell, Richard Attenborough, Michael Mann e David Lynch. È apparso in film come «Transformers», «The Prestige», «The Elephant Man», «The Keep», «Cry Freedom», «Elvira», «Marat-Sade».