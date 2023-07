Auto contro scuola a Wimbledon: morta una bambina. Altri sette bambini in gravi condizioni

Una bambina è morta dopo che questa mattina un fuoristrada è piombato su una scuola elementare di Wimbledon, nel sud-ovest di Londra, la Study Preparatory School. Ne ha dato notizia la polizia. La conducente del veicolo, una quarantenne, è finita in manette. Secondo Sky News alcuni dei feriti, che sarebbero in tutto nove fra cui sette bambini, versano in gravi condizioni.

