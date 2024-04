Gli uomini giacciono ai suoi piedi, si lasciano frustare e umiliare – la giovane dominatrice Mistress Felina (25) anni ha trasformato la sua passione per l’erotismo bizzarro in una carriera.

Il suo account su X (Twitter) 2Mistress Felina | Professional Dominatrix Munich” vanta 731 post.

Ora la donna di Monaco di Baviera apre il suo studio per dominatrici “Schmerzhaft”!

Per fare questo, sul suo account Instagram sta cercando un artigiano di talento che la aiuti nella ristrutturazione: “Ho bisogno di un uomo a Monaco che possa dipingere, forare e assemblare cose”, scrive la giovane “padrona”, parola di Bild.

Mistress Felina ha difficoltà con il fai da te: “Sono più brava con la frusta che con il pennello”.

E come paga il ragazzo? Mistress Felina alla BILD: “Con le ciglia, ovviamente”.

Mistress Felina ha idee precise per la riprogettazione del suo nuovo studio BDMS a nord di Monaco: “Dipingi le pareti di scuro con tante piante da drappeggiare. Bisogna fare qualcosa anche sulla terrazza sul tetto”.

È necessario installare uno schermo per la privacy in modo che nessuno sguardo indiscreto del vicinato possa osservare gli avvenimenti peccaminosi. Inoltre, l’artigiano il più sottomesso possibile deve assemblare vari mobili. “Ho bisogno di opzioni per riporre i miei accessori da dominatrice come manette, fruste, maschere in lattice, colletti e così via.”

La giovane dominatrice accetta richieste di fai da te tramite la pagina dei contatti sulla sua homepage.

La giovane dominatrice scrive del suo modo di lavorare: “Non esistono due sessioni uguali, ogni partner di gioco e ogni gioco sono unici, così come le fantasie. Quando giochiamo insieme, adoro l’ispirazione che la mia controparte mi dà attraverso le sue fantasie segrete. Adoro quando il gioco si sviluppa in modo peccaminoso e autoindulgente.