Una miniera d’argento fa risuscitare una città in Bosnia abbandonata, Vares. Vares è in controtendenza rispetto ai Balcani, da tempo colpiti dal calo dei tassi di natalità, dall’instabilità politica e dall’emigrazione di massa. Offre speranza anche ad altre comunità nella regione ricca di minerali, dove risorse come l’energia rinnovabile rimangono in gran parte inutilizzate, anche se alcuni a Vares hanno sollevato preoccupazioni ambientali. Meglio la miseria e l’emigrazione che la maniaccia alla biodiversità.

La città, scive Daria Sito-succic per Reuters, che si trova in una ripida valle circondata da colline boscose, era in declino da anni. I ruderi di un’antica acciaieria al suo ingresso sono stati a lungo segno di un passato più produttivo. La sua popolazione si è ridotta di due terzi dopo la guerra in Bosnia negli anni ’90.

Successivamente la società britannica Adriatic Metals ha iniziato a sviluppare la miniera sette anni fa e dopo un investimento di 250 milioni di dollari ha avviato la produzione il mese scorso, diventando la prima miniera di questo tipo ad essere aperta in Europa in oltre un decennio.

Ora si stanno costruendo cottage di legno vicino al fiume. Negozi e panetterie hanno aperto e i ristoranti sono pieni nei fine settimana. La Adriatic Metals ha costruito una nuova strada e ristrutturato una ferrovia per ridurre l’isolamento della città.

La disoccupazione si è quasi dimezzata e l’asilo, che due anni fa avrebbe dovuto chiudere, ora ha una lista d’attesa, ha detto il sindaco Zdravko Marosevic.

“Oggi a Vares niente è più lo stesso rispetto a cinque-sei anni fa”, ha detto.

Prima, quando camminavi per il centro di Vares verso le 16-17. non c’era nessuno per strada”, ha detto.

La miniera di Rupice impiega direttamente quasi 300 persone e si prevede che produrrà 430 milioni di dollari di esportazioni annuali verso l’Europa, ha affermato Paul Cronin, CEO di Adriatic Metals.

Ma non tutti sono felici.

Gli attivisti ambientali della località di Kakanj, a valle di Vares, lamentano la distruzione della biodiversità e l’inquinamento dell’acqua potabile. La procura del cantone di Zenica-Doboj ha sporto denuncia contro l’azienda per aver tagliato illegalmente legname per costruire la strada che porta alla miniera.