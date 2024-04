Biciclette e scooter elettrici sono una minaccia, le batterie causa di incendi

Biciclette elettriche e scooter elettrici sono la nuova minaccia, un incendio ogni due giorni nella sola Londra. Secondo i vigili del fuoco di Londra, gli incendi di biciclette elettriche e scooter elettrici sono gli incendi in più rapida crescita a Londra. Dal 1 gennaio al 4 aprile di quest’anno si sono verificati 31 incendi di biciclette elettriche e 9 incendi di scooter elettrici.

Due i casi più recenti. Il primo: una bicicletta elettrica è esplosa in una trafficata stazione ferroviaria della capitale inglese. Filmati scioccanti mostrano che l’e-bike ha preso fuoco nell’ora di punta sulla banchina della stazione di Sutton, nel sud di Londra, riferisce Abbie Llewelyn sul Daily Mail.

Il fumo è uscito dalla due ruote prima che apparissero le fiamme, costringendo le persone sedute su una panchina lì vicino ad allontanarsi in fretta, così non si sono registrati feriti dopo il ‘feroce’ incendio.

DUE BICI ELETTRICHE A FUOCO IN POCHI GIORNI

Il proprietario della bicicletta Sahab Singh, 25 anni, l’aveva acquistata su un mercato online quattro mesi prima senza che si verificassero problemi dopo l’acquisto.

Stava andando al Crystal Palace sul treno e fortunatamente stava aspettando sul binario quando la bicicletta si è incendiata.

Ha detto: ‘Non ho mai avuto problemi con la bici elettrica fino al giorno dell’incendio.

«Stavo viaggiando per lavorare al Crystal Palace. La bicicletta ha iniziato a fumare sulla banchina del treno e poi ha preso fuoco. Mi ritengo fortunato di essere riuscito a scappare e che nessuno sia rimasto ferito. È stato molto spaventoso.’

“Questo incidente serve solo a evidenziare che quando si acquistano questi prodotti, è molto importante acquistarli da un venditore ambulante rispettabile in modo da conoscere la cronologia completa dell’acquisto”, avverton i pompieri.

“Se gli articoli vengono acquistati sui mercati online, c’è un rischio maggiore che la bicicletta venga venduta senza la batteria e il caricabatterie corretti, il che può provocare un incendio catastrofico.”

Troppo spesso queste batterie si guastano se vengono utilizzate con il caricabatterie sbagliato, sono difettose o modificate, contraffatte o danneggiate.’

L’altro incendio causato dalla batteria di una bici si è verificsto ad Harold Hill, a est di Londra: un uomo e una donna sono stati portati in ospedale per aver sofferto di inalazione di fumo.

La metà del piano terra di una casa a schiera a due piani è stata danneggiata dall’incendio, mentre il primo piano e le scale sono stati distrutti e anche metà del tetto è stata danneggiata.

L’incidente viene considerato accidentale e si ritiene che sia stato causato da un guasto catastrofico delle batterie al litio di una e-bike convertita.

Un portavoce dei vigili del fuoco di Londra ha dichiarato: “Questo incendio ha lasciato una casa distrutta ed è ancora un altro esempio di quanto devastanti possano essere gli incendi causati dalle e-bike.

«Nel 2023, la Brigata ha assistito a un incendio, in media, una volta ogni due giorni.

“In questo incendio ad Harold Hill, l’e-bike era nascosta sotto le scale quando ha preso fuoco.

‘Ti consigliamo di riporre la bici elettrica o lo scooter elettrico all’aperto o in un capannone o in un garage, se possibile. Se lo tieni all’interno, assicurati che non sia una via di fuga.

‘L’e-bike è stata trasformata da una normale e-bike. Convertire le bici a pedali in e-bike utilizzando kit fai da te acquistati online può essere molto pericoloso. Possono comportare un rischio maggiore di incendio.

‘Chiedi a una persona professionale o competente di eseguire la conversione e assicurati di acquistare una batteria da un venditore affidabile e che non sia di seconda mano.

Dalle nostre indagini sappiamo che molti degli incendi a cui abbiamo assistito hanno coinvolto veicoli di seconda mano o che la bicicletta è stata modificata utilizzando parti acquistate online.

NON TENETE LE BICI IN CASA

I vigili del fuoco hanno avvertito di non tenere le e-bike in casa e che convertire le bici a pedali in e-bike utilizzando kit fai-da-te acquistati online può essere “molto pericoloso”

Le bici elettriche e gli scooter elettrici sono alimentati da batterie al litio, che immagazzinano una notevole quantità di energia in uno spazio molto piccolo e sono più potenti di altri tipi di batterie.

Se tale energia viene rilasciata in modo incontrollato, potrebbe verificarsi un incendio o un’esplosione.

In caso di surriscaldamento, schiacciamento, penetrazione o sovraccarico, può verificarsi un guasto all’interno delle celle della batteria danneggiate che potrebbero causare l’incendio e/o l’esplosione della batteria.

Le batterie al litio sono soggette a guasti se vengono utilizzati caricabatterie non corretti, quindi è importante utilizzare sempre il caricabatterie corretto per il prodotto e acquistarne uno ufficiale da un venditore affidabile.

“Dovresti anche scollegare il caricabatterie quando hai finito di usarlo e ti consigliamo di non lasciarlo incustodito o in carica mentre le persone dormono.”

E-BIKE, IL DECALOGO DEI POMPIERI

I vigili del fuoco di Londra hanno pubblicato un elenco di consigli di sicurezza per gli utenti di e-bike ed e-scooter:

Non bloccare mai la tua via di fuga con nulla, comprese e-bike e e-scooter. Conservarli da qualche parte lontano dal percorso principale. Il nostro consiglio è di riporre questi oggetti, se possibile, in un luogo esterno sicuro, come un garage o un capannone.

* Utilizza sempre il caricabatterie corretto, altrimenti aumenta il rischio di incendio, e acquistane uno ufficiale da un venditore affidabile.

* Non tentare di modificare o manomettere la batteria. Seguire sempre le istruzioni del produttore.

* Convertire le bici a pedali in e-bike utilizzando kit fai da te acquistati online può essere molto pericoloso. Rappresentano un rischio maggiore di incendio. Chiedi a una persona professionale o competente di eseguire la conversione e assicurati di acquistare una batteria da un venditore affidabile e che non sia di seconda mano.

* Controlla che la batteria e il caricabatterie soddisfino gli standard di sicurezza. Siamo particolarmente preoccupati quando kit di conversione, batterie e caricabatterie sono stati acquistati da mercati online e quando sono stati reperiti su Internet, che potrebbero non soddisfare i corretti standard di sicurezza. I consumatori che acquistano qualsiasi prodotto possono verificare che l’articolo rechi un marchio UKCA o CE che garantisce che i prodotti soddisfino i requisiti di sicurezza, salute o ambiente del Regno Unito e dell’UE. Se acquisti online, acquista da un fornitore affidabile.

* Fai attenzione ai segnali che indicano che la batteria o il caricabatterie non funzionano come dovrebbero, ad es. se la batteria è calda al tatto o ha cambiato forma.

* Lasciare raffreddare la batteria prima di caricarla. Le batterie possono riscaldarsi durante l’uso ed è consigliabile lasciarle raffreddare prima di tentare di ricaricarle poiché potrebbero essere più soggette a guasti se surriscaldate. Se stai caricando le batterie in ambienti chiusi, segui i nostri consigli sulla ricarica sicura.

* Scollega il caricabatterie una volta terminata la ricarica. Seguire sempre le istruzioni del produttore durante la ricarica e consigliamo di non lasciarlo incustodito o mentre le persone dormono.

* Adatta gli allarmi dove carichi. Assicurati di avere rilevatori di fumo installati nelle aree in cui vengono caricate le biciclette elettriche o gli scooter elettrici e assicurati che siano testati regolarmente. Puoi controllare la tua casa in modo facile e veloce visitando il nostro strumento online gratuito per la verifica della sicurezza antincendio domestica.