Body shaming, una vittima reagisce, Ashley James, svergognata da altre mamme online dopo aver condiviso il suo allattamento al seno. Ma già i troll stanno avanzando con attacchi vili, riferisce Sarah Barns sul Sun.

Dai commenti come “cerca attenzione” e “mettili via” agli insulti più palesi, tra cui “idiota” e “scorie”, l’odio sta arrivando fitto e veloce. E per quanto Ashley James cerchi di concentrarsi sulle decine di commenti positivi, non può fare a meno di prendere a cuore quelli cattivi. “Da diventare mamma, c’è un’incredibile quantità di sostegno, ma c’è anche il lato oscuro: il trolling, il giudizio, la vergogna”,

“E di solito proviene da altre donne e, purtroppo, da altre mamme.” Ashley James, che ha anche una figlia, Ada e un figlio, Alfie, di tre anni, con il suo partner, Tommy, condivide regolarmente scatti e video di se stessa mentre allatta sui social media.

Se le persone vogliono giudicare, allora sono proprio loro il problema. Dice: “Mi chiamano ricerca di attenzione, ma ho il mio bambino, il cui unico modo di essere nutrito è sul seno. “Non è una questione sessuale. Se le persone vogliono giudicare, allora sono loro il problema.”

Il calvario per la mamma di Ashley è iniziato subito dopo la nascita di Alfie nel gennaio 2021. Ricorda: “Sono diventata mamma durante il lockdown, quindi non c’erano lezioni e non c’erano gruppi. “Quindi ero al telefono con il mio bambino sul seno, a parlare di emorroidi, prolasso e recupero dal parto. E lo faccio perché voglio l’attenzione maschile?”

Per Ashley, i commenti negativi sul suo corpo non sono, purtroppo, una novità. La donna, che vive a Londra, afferma di essere stata tormentata da commenti vergognosi e sessualizzati da quando ha sviluppato un seno di taglia 30GG all’età di 13 anni.

Gli insulti dolorosi continuarono anche quando aveva vent’anni, e poi durante la maternità mentre condivideva il suo viaggio nell’allattamento al seno con i suoi 349.000 follower su Instagram. Parlando a Fabulous for Shamed, una nuova serie di YouTube che esplora gli effetti del trolling su sei donne famose, dice: “Te lo prometto, nessuno con le tette grandi cerca di attirare l’attenzione. Vogliamo solo esistere nel corpo che abbiamo.”

Ashley, che ha trovato la fama nel reality show Made In Chelsea, dice che “non ha avuto problemi con il corpo” fino a quando non ha raggiunto la pubertà. “Molti dei miei problemi sono sorti quando mi sono cresciute le tette. Sono passato rapidamente da non averne nessuno alla taglia 30GG.

“Quando avevo 14 anni, ho saltato l’era dei “reggiseni carini di La Senza” e sono passata direttamente ai reggiseni da nonna. È stato davvero difficile, perché c’era molta sessualizzazione e vergogna.”

Dice: “Ogni volta che mi cambio, anche adesso che ho circa trentacinque anni, penso sempre: ‘È troppo? Sembra che stia cercando di attirare l’attenzione?’ Questo è ciò che è davvero frustrante.”

“Ma quando lo difendi davvero l’allattamento al seno, la gente pensa che tu sia contrario all’allattamento artificiale. E non è affatto questo. Non avrei mai pensato che avrei allattato per un anno (con Alfie) e lo avrei fatto di nuovo (con Ada)”.

Affrontando la questione degli abusi che ha ricevuto su Instagram, Ashley dice: “Prima di avere figli, molti dei commenti sessualizzati e perversi provenivano da uomini: foto di d**k non richieste e tutta quella roba”.

Adesso riceve regolarmente messaggi che le dicono di “metterli via”.

Dice: “Ho avuto questo per tutta la mia vita, da quando ho avuto le tette.

“Perché devo coprire il mio corpo? È un controllo sulle donne, ma significa anche dire a una donna che, in base al suo tipo di corpo, il suo corpo è troppo sessuale per essere mostrato.”

“Penso che i social media dovrebbero cercare di fare di più per vigilare e che le donne non dovrebbero essere esposte a questo tipo di abuso sessuale

“Ho smesso di provare a mettermi alla prova con la gente anni fa. E alla fine non possiamo rendere tutti come noi”.

Ashley ammette di avere ancora un rapporto di “amore/odio” con le sue tette.

Dice: “Mi piacerebbe dire: ‘

Amo il mio corpo adesso

‘ e che non ho problemi con il corpo, ma mi risente ancora il fatto di non poter indossare gli stessi vestiti che indossano le altre persone.

“E, dopo aver avuto due figli, le mie tette sono cinque volte più grandi di prima.