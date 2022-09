Carlo sarà proclamato Re domani, questa sera il primo discorso alla Nazione

Re Carlo III sarà proclamato formalmente nuovo monarca di fronte alle istituzioni del Regno Unito domani mattina, sabato 10 settembre. Lo ha annunciato Buckingham Palace ufficialmente, confermando un’informazione già anticipata dai media. L’atteso discorso alla nazione del nuovo Re invece ci sarà questa sera, alle ore 19 italiane.

Quando l’incoronazione di Carlo?

Al nuovo re verrà posta la corona sul capo, probabilmente in diretta mondiale, solo nei prossimi mesi. Avverrà alla presenza dell’arcivescovo di Canterbury e ricalcherà, in parte, quanto avvenuto nel 1952 con Elisabetta. Fu quella la prima incoronazione a essere trasmessa in diretta tv. La regina, giovane ed euforica, scendendo dalla carrozza fece quasi cadere la corona.

Ci vorrà comunque del tempo. Potrebbe passare addirittura un anno prima che la cerimonia avvenga. La Regina Elisabetta dovette aspettare 14 mesi. Tra due giorni il re dovrebbe partire, come stabilito, per un viaggio attraverso il Regno Unito, una sorta di presentazione al suo popolo.

Carlo oggi incontra la nuova premier Liz Truss

Carlo oggi ha lasciato la residenza reale di Balmoral in Scozia per andare a Londra. È previsto che il nuovo Re riceva la premier Liz Truss, designata appena tre giorni fa da Elisabetta.

Funerali Regina Elisabetta il 19 settembre

I funerali solenni della Regina Elisabetta dovrebbero essere celebrati lunedì 19 settembre nell’abbazia di Westminster, a Londra. E’ quanto si apprende da fonti informate. La famiglia reale osserverà nel frattempo un periodo di lutto che si prolungherà fino a sette giorni dopo la cerimonia funebre, secondo quanto si legge in un comunicato diffuso da Buckingham Palace, precisando che la decisione è stata presa per volere del nuovo monarca, Carlo III.