La Regina Elisabetta avrebbe modificato ad agosto il suo testamento, depennando Harry da qualsiasi beneficio. L’indiscrezione è stata lanciata dalla stampa britannica. Oltre al secondogenito di Carlo e Diana, fuori dal testamento sarebbero rimasti anche i due figli di Harry e Meghan Markle, il primogenito Archie e Lilibet, chiamata così proprio in onore della sovrana. Secondo le stime di Forbes, la monarchia britannica nel suo insieme vale 88 miliardi di dollari e Sua Maestà ne possedeva personalmente 447 milioni, che ora dovrebbero essere destinati alla sua famiglia.

I motivi dell’esclusione dal testamento della Regina Elisabetta

A pesare sulla decisione di Elisabetta di modificare le sue ultime volontà sarebbe stata non solo la scelta di due anni fa dei duchi di Sussex di dimettersi da ‘membri senior’ della famiglia reale ma anche altri comportamenti ritenuti ostili dalla Royal Family, a cominciare dalla clamorosa intervista che Harry e Meghan rilasciarono in esclusiva a Oprah Winfrey per una sorta di “vendetta” contro i loro familiari.

Il patrimonio di Harry

Di certo Harry non rimarrà al verde se fosse vera l’indescrezione. Infatti, quando la principessa Diana morì nel 1997, il suo patrimonio venne diviso equamente tra i due figli. E cinque anni dopo, quando dopo si spense la regina madre, Elizabeth Bowes-Lyon, il principe ereditò una parte molto più grande della fortuna di 14 milioni di sterline (27 milioni di dollari) rispetto al fratello maggiore William, come spiegarono i tabloid: “Il motivo era dolcissimo, poiché William è il secondo in linea di successione al trono, la madre della regina Elisabetta voleva proteggere il futuro finanziario di Harry”.