Regina Elisabetta morta con al fianco solo i figli Carlo e Anna, le ultime ore di sua Maestà

Solo i figli Carlo e Anna erano al capezzale della regina Elisabetta quando ieri è morta al castello di Balmoral, in Scozia. Lo afferma il Daily Mail, secondo cui gli altri membri più stretti della famiglia reale sono arrivati dopo la morte della sovrana avvenuta, come è stato comunicato, nel “pomeriggio”, indicazione temporale che nell’usanza anglosassone parte dallo scoccare del mezzogiorno.

Morte Regina Elisabetta, anche Camilla presente

Il primogenito e nuovo re, insieme alla principessa, si trovavano infatti già in Scozia e quindi a fronte di una situazione medica che è precipitata in poche ore sono riusciti a non mancare l’appuntamento. La Regina Elisabetta infatti è morta alle 15:47 nel letto della sua stanza nel castello di Balmoral. E’ stato un trapasso molto rapido, stando a quello che trapela dalla riservata famiglia reale. Negli ultimi minuti anche Camilla sarebbe ha raggiunto sua Maestà per darle l’ultimo saluto.

Gli altri familiari arrivati solo dopo

Non è stato così per gli altri due figli della regina, Andrea ed Edoardo, la moglie di quest’ultimo Sophie e il principe William, arrivati insieme in auto ma troppo tardi. Così anche per il nipote ‘ribelle’ Harry: era in volo verso la Scozia quando è stata annunciata la morte della nonna.