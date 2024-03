Donna di 25 anni annuncia la propria morte con uno straziante post su LinkedIn in cui dice al fidanzato di “andare a godersi la vita che si merita”.

Daniella Thackray, 25 anni, di Leeds, dopo aver combattuto per mesi contro una rara forma di cancro ha pubblicato prima di morire un post su Linkedin, un toccante messaggio per ringraziare la sua famiglia, il fidanzato Tom e il suo cane Leo.

Ha specificato che chiunque stesse leggendo le sue parole significava che aveva perso la battaglia contro il cancro ed era morta. Alla famiglia, il compito di pubblicarlo.

Daniella, attraverso parole dolcissime, ha voluto incoraggiare tutti a godersi le piccole cose della vita, a coltivare ogni momento perché nessuno conosce il proprio destino. Ha voluto tranquillizzare molti che hanno paura delle malattie spiegando come non tutti i tumori siano causati da scelte di vita, in alcuni casi è la genetica a decidere, succede e basta.

La giovane donna, professionista delle risorse umane, ha spiegato come nonostante fosse molto sana e attiva, è insorto un cancro nei dotti biliari che non è stato causato da nulla di sua responsabilità ma da quel momento la sua vita non è più stata la stessa.

Il colangiocarinoma è un tumore raro e aggressivo, spesso senza cause evidenti e senza cura e si augura che in futuro si faccia più ricerca su questa orribile e crudele malattia in modo da poter salvare più vite.

La giovane professionista ha lottato contro il cancro per più di sette mesi ed ha condiviso online la sua battaglia per la sopravvivenza, postando foto di sé stessa nel reparto ospedaliero.

Nonostante la terribile diagnosi, Daniella ha scelto di non compiangersi, di non vivere gli ultimi istanti nel rimpianto della vita che stava perdendo e, nonostante la devastazione fisica, ha deciso di godersi ogni momento che le rimaneva.

A chi la seguiva ha detto di rendere più romantica la propria vita, di fare tutto ciò che rende felici e non permettere a nessuno di togliere la gioia di vivere.

Lei, da parte sua, amava la vita. Tutto ciò che aveva raggiunto era ciò che voleva. Amava il suo lavoro, la sua famiglia, i suoi amici, il suo cane, il suo fidanzato, la casa che stavano per comprare e il futuro che si stavano costruendo.

Il suo cucciolo Leo, che lei dice essere entrato nella sua vita per contribuire ad illuminare i giorni più bui, e poi il suo bellissimo Tom, il fidanzato al quale scrive che lo ama e lo amerà per sempre.

Danielle lo ringrazia per il sostegno che non le ha mai fatto mancare e per aver portato nella sua vita tanta felicità e amore.

Ma ora è tempo che vada a godersi la sua vita perché se lo merita.

Il suo messaggio ha già ottenuto più di 30.000 like su LinkedIn e centinaia di utenti hanno scritto parole bellissime per condividere le loro condoglianze alla sua famiglia.

