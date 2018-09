DUBLINO – Dopo avere perso il suo volo ha sfondato una porta dello scalo e tentato di rincorrere l’aereo sulla pista di decollo: un ragazzo di 23 anni, Patrick Kehoe, è stato arrestato all’aeroporto internazionale di Dublino.

Insieme a una donna, sarebbe dovuto partire per Amsterdam su un volo Ryanair ma è arrivato tardi al gate. Secondo un comunicato dell’aeroporto, il ragazzo si è quindi “agitato” e ha messo in atto la sua azione di sfondamento. E’ stato quindi bloccato dallo staff di Ryanair fino all’arrivo della polizia irlandese.

Il ragazzo 23enne è stato incriminato per danni a una serratura e liberato su cauzione. Un testimone ha detto alla tv irlandese RTÉ che l’uomo era “piuttosto determinato” e che correva verso l’aereo “con la valigia sotto il braccio”. Kehoe è stato portato in tribunale dove si è reso protagonista di una scenata, urlando insulti ai giornalisti presenti, brandendo la valigia verso i presenti e finendo per scoprirsi il fondoschiena davanti alla folla.

Il volo da Dublino a Amsterdam ha subito solo un lieve ritardo per l’accaduto: è partito dopo circa venti minuti, ma è atterrato in orario nella capitale olandese.