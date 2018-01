ROMA – Eleanor, la tempesta che sferza il nord Europa: Amsterdam in tilt, i voli cancellati in Italia. Chi deve viaggiare verso il nord Europa deve fare i conti con l’arrivo di Eleanor, la tempesta che con venti fino a 160 allora è giunta dall’Atlantico. Mentre in Francia si contano danni e feriti (almeno 4 gravi), durante la mattinata sono stati già cancellati 176 voli per vento fino a 120 km all’ora.

Le previsioni peraltro prevedono un peggioramento. Annullati i voli per Genova e Malpensa, in ritardo quelli da e per Fiumicino e da Napoli. In tilt l’aeroporto di Amsterdam, snodo centrale che a cascata genera problemi agli altri aeroporti. Chiusi per due ore infatti anche gli aeroporti di Basilea e Strasburgo,