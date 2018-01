Tempesta Eleanor, centinaia di voli annullati in Europa

ROMA – La tempesta Eleanor che sta sferzando l’Europa ha causato danni anche al trasporto aereo: sono centinaia i voli cancellati negli scali di mezza Europa. A Schiphol, ad Amsterdam, sono stati annullati 252 dei 1.200 voli programmati per oggi, mercoledì 3 gennaio, mentre per gli altri voli si prevedono ritardi fino ad un’ora. Disagi e cancellazioni anche in Svizzera negli scali di Zurigo e Basilea.

Intanto sale a quindici, di cui quattro gravi, il bilancio dei feriti in Francia a causa del passaggio della tempesta, mentre una donna è morta sulle piste da sci di Morillon, in Alta Savoia, per la caduta di un albero dovuta alle forti raffiche di vento.

Sono 225mila le case rimaste senza corrente in tutto il Paese. I pompieri sono intervenuti 4.300 volte. Dopo la sospensione di questa mattina, è ripreso a metà giornata il traffico aereo negli scali di Strasburgo e Bale-Mulhouse. Progressivo ritorno alla normalità nella regione di Parigi, altri 36 dipartimenti francesi restano invece in allerta meteo arancione, con un alto rischio di valanghe previsto per giovedì 4 gennaio sulla regione alpina.