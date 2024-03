I ladri sono entrati in casa e lei ha seguito con orrore l’intrusione in diretta col suo smartphone

I ladri sono entrati in casa e lei ha seguito con orrore l‘intrusione in diretta col suo smartphone. La modella e star televisiva inglese e ex Miss Inghilterra Danielle Lloyd ha guardato dal vivo sul suo telefono mentre intrusi mascherati facevano irruzione nella sua casa, a Manchester, nel nord dell’Inghilterra. La modella e star televisiva inglese e ex Miss Inghilterra Danielle Lloyd ha guardato dal vivo sul suo telefono mentre intrusi mascherati facevano irruzione nella sua casa, a Manchester, nel nord dell’Inghilterra.

Danielle, 40 anni, era a una festa con il marito Michael O’Neill e i suoi cinque figli quando ha ricevuto un avviso di sicurezza sul suo cellulare. Danielle dice che Michael è corso a casa per affrontare i ladri ma quelli se ne erano andati prima del suo arrivo.

“È stato terrificante. Eravamo tutti arrabbiati e assolutamente scioccati. È stato sicuramente un raid mirato, sapevano cosa cercare”.

La famiglia, terrorizzata, ha visto in diretta streaming tre delinquenti che indossavano un passamontagna sfondare una porta sul retro con un piede di porco prima di rubare orologi, borse e gioielli.

Secondo la polizia, la banda era probabilmente la stessa che ha fatto irruzione nella casa della star del Manchester City Grealish lo scorso dicembre mentre stava giocando. In un’intervista emozionante, Danielle ha detto a due giornalisti del Sun, Michael Hamilton e Ellie Henman: “È stato orribile, è la cosa peggiore che abbia mai visto”.

“Era un sabato sera e siamo andati tutti a una festa di Halloween. La casa era in vendita in quel momento, quindi avrebbero potuto guardare Rightmove per studiarne la disposizione, così come Instagram.

La casa di Danielle Lloyd è stata bersagliata dalla stessa banda che ha preso di mira l’asso inglese Jack Grealish “Ci sono voluti 90 secondi per entrare da una porta di vetro sul retro.

“Sono rimasti poi in casa per un minuto e 26 secondi.

“Hanno ignorato cose come gli iPad che erano in giro e sono andati direttamente nella nostra camera da letto, hanno preso un portagioielli e hanno preso anche delle borse firmate.

“Pensiamo che sapessero quanto tempo avevano prima dell’arrivo della polizia, quindi se ne sono andati molto velocemente. Durante il raid, la banda ha rubato più di 100.000 sterline tra orologi, borse e gioielli.

Il bottino comprendeva due orologi firmati, un braccialetto Cartier, l’anello nuziale di diamanti di Danielle e una carta di credito.

La polizia ritiene che si tratti della stessa banda che ha effettuato un’irruzione da 1 milione di sterline nella casa di Jack Grealish mentre la sua ragazza Sasha Attwood e altri parenti erano a casa. La modella Danielle ha detto: “Il mio cuore va a Jack Grealish e alla sua famiglia: quello che è successo loro è stato terribile. È particolarmente grave che la sua famiglia fosse a casa.

“C’è sicuramente una banda di professionisti che prende di mira calciatori e altre persone benestanti.