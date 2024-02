Il nonno della attuale ministro degli esteri tedesca era nazista ma Annalena Baerbock, del partito dei Verdi, non lo ha mai saputo

Il nonno della attuale ministro degli esteri tedesca era nazista. Lei, Annalena Baerbock, del partito dei Verdi, non lo ha mai saputo ma la scoperta, fatta dal giornale Bild, ha provocato un certo scalpore. “Mio nonno e i nazisti. Quello che il ministro degli Esteri non sapeva di suo nonno Waldemar” è il titolo con cui il sito di Bild presents la notizia.

E si chiede: “Cosa devono sapere i nipoti sui loro nonni? Cosa, un ministro degli Esteri tedesco che parla di suo nonno e della seconda guerra mondiale?” Prosegue il giornale tedesco. Questa è la domanda che si pone ora Annalena Baerbock (Verdi), che ama parlare di suo nonno Waldemar e delle lezioni apprese dalla sua storia bellica in occasione di eventi commemorativi. Perché ora è emerso il dossier della Wehrmacht sul ministro degli Esteri nonno Waldemar Baerbock. Baerbock afferma di NON conoscere i documenti.

Repubblica completa il quadro. L’ “ufficiale di guerra” (Kr.O.) Waldemar Baerbock (1913-2016) viene descritto nei documenti come un “nazionalsocialista totale” che aveva letto il libro-manifesto ideologico di Adolf Hitler, il Mein Kampf, ed era “completamente dalla parte del nazionalsocialismo”, riporta Bild. Quasi sempre negli atti si attesta che l’uomo impegnato in un’unità di riparazioni di mitragliere anti-aeree “poggia saldamente sul terreno della visione del mondo nazionalsocialista”, “rappresenta la visione del mondo nazionalsocialista e sa come trasmetterla ai subordinati”; inoltre ha un “atteggiamento nazionalsocialista impeccabile”.