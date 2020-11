Iris Jones, l'80enne inglese che si è sposata con un... 35enne: "Ecco cosa è successo la prima notte"

Iris Jones, 80 anni, del Somerset ha sposato Mohamed, il suo toyboy egiziano 35enne ma ha scioccato gli spettatori della trasmissione “This Morning” raccontando alcuni dettagli intimi della prima notte di passione.

Iris Jones ha incontrato Mohmed su Facebook nel 2019 ed è andata in Egitto per vivere con il 35enne.

Nel corso di This Morning l’anziana donna ha ammesso che dopo la loro prima notte di passione, che includeva un “intero tubetto di gel KY”, era distrutta e indolenzita.

“Non avevo rapporti da 35 anni… era come se fossi di nuovo vergine! “La prima notte è stata abbastanza dura. Il giorno dopo non riuscivo a camminare, era come se avessi cavalcato senza sella. Comunque, l’abbiamo superata” ha raccontato Iris mentre i presentatori non riuscivano a contenere le risate.

Secondo Al-Watan news, la coppia si è sposata e Mohamed ha precisato:

“Non voglio la nazionalità né i soldi, sto bene così, lavoro e guadagno”.

Sembra che il matrimonio sia stato celebrato in Egitto e che Iris si sia convertita all’Islam. Iris ha iniziato a scriversi con Mohamed, nativo del Cairo, l’estate scorsa su un gruppo Facebook interessato all’ateismo. Mohamed ha dichiarato il suo amore attraverso i social media e successivamente ha spiegato che quando ha visto Iris la prima volta all’aeroporto del Cairo, ha capito che era “il vero amore”.

Vive in una casa di tre stanze con i genitori più due sorelle e un fratello, tutti più giovani di lui, ma ha negato con veemenza di stare con Iris per i soldi o ottenere un passaporto per la Gran Bretagna.

Iris, una ex donna delle pulizie, vive in un bungalow da 220.000 sterline, ha una pensione mensile di £ 800 e un sussidio di invalidità. Mohamed ha precisato:

“Non mi interessa dove viviamo o quanto sia ricca o povera, voglio solo stare con Iris. “So che la Gran Bretagna è un paese bellissimo e molte persone vogliono andarci, ma non mi preoccupo. Sono pronto a vivere con lei ovunque nel mondo”.

Parlando a MailOnline dalla sua casa a Giza, a sud del Cairo, Mohamed ha sottolineato che le persone sono scettiche sulla loro relazione, ma il suo amore per Iris è autentico. “Può sembrare un po’ strano avere una moglie che ha 20 anni più di tua madre, ma questo è amore. “Ti rende cieco. Quando ti innamori di una donna, non importa l’età né l’aspetto”. (Fonte: Daily Mail)