Kate Middleton operata all’addome: riposo fino a Pasqua per la principessa

Kate Middleton è stata operata all’addome. A darne notizia è l’account ufficiale del principe e della principessa del Galles. La moglie di William è attualmente ricoverata in ospedale a Londra, dove ieri si è sottoposta all’operazione chirurgica “con successo”. Non è stata precisata la natura esatta dell’intervento subito dalla consorte dell’erede al trono. La principessa dovrebbe restare ricoverata almeno per “10-15 giorni” e non si prevede possa tornare a svolgere impegni ufficiali “fino a Pasqua”.

Catherine, questo il suo vero nome, è nata il 9 gennaio 1982 a Reading e cresciuta presso Chapel Row, un villaggio nel Berkshire, in Inghilterra. All’Università di St Andrews, in Scozia, ha incontrato il principe William: si sono sposati il 29 aprile 2011 nell’Abbazia di Westminster. Insieme hanno tre figli: George, nato il 22 luglio 2013, Charlotte, nata il 2 maggio 2015 e l’ultimo arrivato Louis, venuto al mondo il 23 aprile 2018.