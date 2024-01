La figlia di Boris Becker, Anna Ermakova, ha debuttato come cantante a Berlino: frutto di un incontro nel bagno, paternità sancita in tribunale

Anna Ermakova, figlia di Boris Becker, grande ex star del tennis mondiale, ha debuttato come cantante.

In un’intervista al giornale tedesco Bild ha raccontato le sue esitazioni prima di affrontare il pubblico. La sua canzone parla di dolore e sofferenza, di insensibilità del mondo che la circonda e dice testualmente “io do la colpa a te”. E sospira:”Quando papà Boris vedrà questo …”

La figlia di Boris Becker è nata nel 1999 da una relazione del tennista con sua madre, la modella Angela Ermakova, che oggi ha 56 anni ma al tempo era di una avvenenza ravissante. Fu un incontro casuale, nel bagno del ristorante Nobu a Londra, dopo che Boris aveva litigato con la moglie Barbara, prossima a partorire, la sera della sua ultima partita a Wimbledon.

La vicenda è ricostruita molto bene da Fidelity donna. Otto mesi dopo quella sveltina, un fax di Anna informò Becker di essere incinta. Lui negò la paternità. Ne seguì un’aspra battaglia legale e poi nel 2001 un test del DNA chiude il cerchio. Becker riconobbe la figlia nel 2007.

Nella clip di presentazione Anna ha un’espressione sofferente e lo sfondo è un collage di foto di lei bambina nelle quali non compare mai il padre. Poi tutto cambia. Sembra uscire dal cono d’ombra delle sue sofferenze, i colori si fanno più accesi ed Anna inizia a ballare.

La giovane nel 2023, dopo la vittoria nel il programma di danza “Let’s Dance”, ha preso lezioni di canto, ha imparato il pianoforte, l’arpa e il violino.

È l’inizio della sua carriera di cantante. Si esibirà allo “Schlagerchampions” di Florian Silbereisen al Velodrom di Berlino. Anna ha dichiarato in merito al suo esordio che si augura di venire giudicata solo per le sue capacità e non per la sua storia familiare.