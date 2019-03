LONDRA – Allarme per un veicolo sospetto in centro a Londra. La polizia londinese ha chiuso Police Westminster Bridge e Victoria Embankment, come riferito dall’Evening Standard. L’allarme è poi rientrato e la polizia ha annunciato la riapertura delle strade.

Secondo quanto riferito dall’Ansa, la polizia è stata informata della presenza di un veicolo sospetto. Temendo attentati o problemi di ordine pubblico, gli agenti hanno chiuso al traffico la zona intorno a Parliament Square e l’hanno cordonata.

Poi dopo circa un’ora l’allarme è rientrato, come annunciato dalla polizia su Twitter, aggiungendo che “tutte le strade saranno riaperte”. Non è chiaro cosa sia successo per le strade londinesi, ma tutto sta lentamente tornando alla normalità.

Fonte Ansa