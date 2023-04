Andare in gita al campo di sterminio e giocare con le locali attrezzature per rilassarsi un po’. Tra le attrazioni del Luna Park Auschwitz di certo i binari. Quelli di Birkenau. Quante volte li abbiamo visti in tv o al cinema…Adesso che siamo qui in gita facciamo vedere a parenti, amici e follower che ci siamo davvero su quei binari, sì, quelli dei film. Io mi metto in posa, tu scatti. Appoggio la testa su un binario, sorrido al sole. Una figata di posa e di foto, da postare subito.

Il binario come poggia testa, scomodo sì ma vale la pena. Non più scomodo di un sedile di carrello di montagna russa, la logica è quella. E, visto che son binari, perché non giocarci un po’. Come? Saltellando dall’uno all’altro. Oppure, meglio, provando a percorrerli in equilibrio con due piedi, l’uno davanti l’altro, su un solo binario. Vediamo quanto fai, vediamo chi ne fa di più di binario tenendosi in equilibrio. Ovviamente con video su cui poi sorridere a casa e far sorridere amici, parenti, follower. Come si fa con le foto e i video di una gita e di una giornata al Luna Park.

Non una, non dieci, non cento…

Ci sono le foto e i video, orgogliosamente postati. Non da una incredibile eccezione e neanche da dieci casi di esuberante incoscienza. E neanche arrivando a cento si mette la cifra fine al conteggio. La gita al campo di sterminio, il rilassiamoci come imperativo categorico e unico, l’adottare anche nei lager il comportamento gioiosamente compulsivo del turista sono ormai episodi frequenti, più volte riportai, documentati. E soprattutto praticati. Da chi? Che gente è questa che si mette a prendere, in posa per lo smartphone, il sole sui binari dove arrivavano i treni carichi di umani da macellare? Sicuri, proprio sicuri che siamo tutti ugualmente umani? Sicuri, proprio sicuri che anche quel tipo di umani abbia davvero diritto a dire e volere la sua quando si tratta di cosa pubblica? Siamo davvero tutti uguali? Eliminando, abolendo ogni etica pubblica e privata. Solo a questa condizione, solo dopo questa amputazione restiamo tutti uguali.