Mamma vende il figlio per 5.000 euro per pagare i debiti, in Russia la povertà fa crescere la disperazione, aumentano i casi anno dopo anno

Mamma cerca di vendere il figlio di sette anni per 5.000 euro per pagare i debiti ma viene filmata e arrestata. Ecco il momento straziante.

La donna, di nome Nargiza, 36 anni, ha pubblicizzato la sua richiesta online ma è stata arrestata dopo che alcuni funzionari dell’associazione anti-schiavitù “Alternativa” si sono finti acquirenti in risposta al suo annuncio.

Un video mostra il momento in cui avrebbe incontrato i “compratori”, insieme al bambino, nella zona ristorazione di un centro commerciale di Ekaterinburg, in Russia.

L’operazione per salvare il bambino arriva nel momento in cui in Russia si teme che i bambini vengano scambiati per schiavitù sessuale o per parti del corpo, con il coinvolgimento di bande criminali organizzate.

Un portavoce di Alternativa ha dichiarato di aver sperato sino alla fine che si trattasse di una storia inventata o di uno stupido scherzo o di una truffa per denaro.

Purtroppo quando i rappresentanti dell’associazione, insieme a un gruppo di investigazione sul crimine organizzato, si è appostato nel luogo dell’incontro hanno assistito, con passaggio di denaro, alla vendita del bambino ad una persona chiaramente sconosciuta.

Le indagini della polizia avrebbero appurato che il bambino, avuto da una precedente relazione, non piaceva al marito dal quale la donna ha avuto altri due figli. Sovente queste persone danno la colpa a difficoltà finanziarie ma sono tuttavia portatori di “bassi standard morali”.

La donna è stata arrestata in base alle leggi russe sul traffico di minori e suo figlio è stato affidato a cure mediche.

La notizia è stata diffusa da Oleg Melnikov, di Alternativa, che ha segnalato un aumento del numero di donne russe che vendono i propri figli rispetto agli anni precedenti, pur sapendo che questi bambini non hanno la possibilità di ottenere documenti legali e che presumibilmente finiranno nelle mani di mendicanti di strada, di pedofili o di criminali che trafficano in organi umani.