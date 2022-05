Mosca nera, l’insetto che con un morso fa gonfiare la pelle anche per un mese

Se avete intenzione di trascorrere le vacanze in Spagna fate attenzione al morso della mosca nera o simulide, un vero incubo per persone e animali. Le mosche nere con il loro morso possono segare la pelle, far rimanere gonfia la parte colpita anche per un mese e comportare persino il ricovero in ospedale. Secondo quanto riportato dal Sun, gli esperti sanitari affermano che in Spagna il numero degli insetti è in aumento. Nella nazione sono “molto vicini a diventare un grave problema di salute pubblica”. Le mosche sono state trovate in Andalusia, Aragona, Catalogna, Madrid, Murcia e Valencia.

Il morso della mosca nera

L’Associazione nazionale delle aziende sanitarie ambientali (ANECPLA) ha avvertito che se la situazione non verrà bloccata potrebbe causare enormi problemi. Il direttore generale, Jorge Galván, ha dichiarato: “La virulenza del morso della mosca nera è decisamente maggiore di quella di altri insetti. “Il problema fondamentale è che non punge ma morde, generando una ferita significativa e può portare a infezioni e reazioni allergiche molto allarmanti, che in alcuni casi richiedono il ricovero in ospedale. La mosca nera morde provocando una piccola lesione sulla pelle della vittima. Inoculare un piccola dose di anestetico le consente di mordere senza che l’individuo colpito se ne accorga”. La mosca può trasmettere malattie gravi come l’oncocercosi che può causare cecità.

Gli effetti

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in tutto il mondo circa 270.000 persone sono rimaste cieche a causa della malattia. Galván ha continuato: “La loro saliva di solito provoca gravi sintomi di allergia e forte dolore nella zona. L’effetto finale si traduce in un livido di diversi centimetri che di solito sanguina, accompagnato da un elevato gonfiore che può durare fino a un mese”. L’ANECPLA avverte chiunque riceva il morso di non grattarsi, poiché può peggiorare la ferita e diventare infetta. E’ consigliato di mettere del ghiaccio sulla parte colpita per ridurre il gonfiore e spalmare un unguento con un leggero corticosteroide. Se i sintomi peggiorano, ANECPLA esorta ad andare in ospedale per le cure specifiche.