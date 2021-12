Omicron, in Austria torna coprifuoco dal 27 dicembre: restrizioni per feste e cenone Capodanno solo per immunizzati (Foto Ansa)

Torna il coprifuoco in Austria dal 27 dicembre: la una nuova stretta varata dal governo per frenare la diffusione della variante Omicron. Bar e ristoranti chiuderanno alle ore 22 e scattano alcune restrizioni per gli eventi, in particolare i cenoni di Capodanno.

La presidente della task force nazionale “Gecko”, chief medical officer Katharina Reich, ha rivolto un appello agli austriaci a rinunciare alle feste di Capodanno. “Festeggiate possibilmente all’aperto, in ambito ristretto e solo con vaccinati”, ha detto.

Capodanno in Austria, le restrizioni per le feste

Per quanto riguarda il cenone di Capodanno, l’Austria ha dato il via libera solo per chi è immunizzato, guarito o vaccinato.

Eventi senza posti assegnati saranno limitati a 25 persone “2-G” (vaccinate oppure guarite) con Ffp2. Per quelli con posti assegnati il limite è di 500 persone “2-G”, di 1.000 per “2-G” con tampone negativo e di 2.000 persone con booster e tampone negativo.

Gran Bretagna, Paesi bassi, Danimarca e Norvegia vengono inseriti nell’elenco dei paesi a rischio. Chi rientra da questi paesi va in quarantena, tranne chi ha già ricevuto la terza dose ed è in possesso di un tampone molecolare negativo.