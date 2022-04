Ennesimo imbarazzo per la Royal Family. Il nome del principe Andrea d’Inghilterra è stato citato in un procedimento in corso all’Alta corte di Londra. Insieme all’ex moglie Sarah Ferguson avrebbero ricevuto £ 750.000 (circa 890.000 euro) come intermediari d’affari dal businessman turco Selman Turk, accusato di frode.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, una ricca donna turca, Nebahat Isbilen, sostiene che l’uomo d’affari nel novembre 2019 le abbia detto che per avere l’aiuto del principe e ottenere un passaporto britannico così da poter scappare dal paese, doveva fare un “regalo” di 750 mila sterline.

Nebahat Isbilen, 77 anni, afferma di essere stata truffata da Turk, un ex banchiere di Goldman Sachs coinvolto in una truffa internazionale, e indotta con l’inganno a dare al duca di York denaro “a titolo di pagamento per l’aiuto a ottenere il passaporto.

Da allora il principe ha rimborsato il denaro dopo aver affermato che si trattava di una truffa.

Il principe Andrea e Sarah Ferguson non coinvolti nella frode

Il duca di York e la ex moglie sono stati solamente menzionati nel procedimento per aver ricevuto “considerevoli somme” ma non sono coinvolti in nessun illecito.

Il principe non ha fornito alcuna spiegazione sul mistero delle £ 750.000 o su come sia stato coinvolto.

Il principe Andrea e il caso Virginia Giuffre

I dettagli del caso arrivano a distanza di un mese da quando il duca di York ha risolto un presunto caso di stupro nei tribunali americani.

A febbraio avrebbe pagato la sua accusatrice Virginia Giuffre circa 12 milioni di sterline. Il principe ha sempre respinto le accuse.

Sembra che la regina abbia contribuito a risolvere la causa civile del Duca facendo personalmente una donazione all’ente di beneficenza della Giuffre a sostegno dei diritti delle vittime.