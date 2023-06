Ragazzo cieco espulso dalla palestra: una donna lo accusa di fissarla, non sente ragioni e lo fa cacciare.

Più insensibile e crudele o stupida e incosciente è difficile dire. La donna che ha fatto cacciare un ragazzo non vedente dalla palestra perchè secondo lei la fissava in maniera continuata e oltraggiosa è probabile non si sia ancora resa conto del suo comportamento.

Lui, Toby Addison, il 21enne che non è nato cieco totale ma lo è diventato progressivamente crescendo, invece non fa la vittima. Studente di psicologia racconta la sua vita da ipovedente su TikTok e gli è toccato raccontare anche questa disavventura, più con ironia che risentimento (ne riferisce Il Messaggero).

Lui si allenava come al solito quando ha sentito una donna urlare. Verso di lui evidentemente. ‘Ti piace la vista, eh?”, gli fa quella.

“Ovviamente non avevo idea dove il mio sguardo fosse fissato per tutto il tempo degli allenamenti”, ha detto il 21enne. “Stavo solo guardando davanti a me e sfortunatamente c’era una donna che faceva degli esercizi”.

Basito, Toby non capisce all’inizio. “Basta sei inquietante”, continua lei. Quando lui le spiega che non può sapere, essendo non vedente, dove dirige lo sguardo se nessuno gli parla, la donna imperterrita non vuol sentir ragioni.

“Non è vero, non hai nulla”, e corre a chiamare il manager della palestra. Che lo butta fuori.