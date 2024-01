Rapiti mentre guardavano i fuochi d’artificio di Capodanno con il padre: così sarebbero svaniti i figli dell’ereditiera tedesca Christina Block.

Secondo il quotidiano tedesco Bild, Klara, 13 anni, e Theodor, 10 anni, stavano guardando i fuochi d’artificio nel ristorante Caféodora di Gråsten, in Danimarca, con il padre Stephan Hensel quando sono stati rapiti poco dopo la mezzanotte di lunedì.

Hensel è l’ex marito della Block, 49 anni, figlia del magnate delle steakhouse Eugen Block, che ha una fortuna stimata di 330 milioni di dollari, secondo il quotidiano tedesco Hamburger Abendblatt.

Secondo il quotidiano britannico The Telegraph, la polizia danese ha dichiarato che un gruppo di uomini ha buttato a terra Hensel prima di aggredirlo e fuggire con i due bambini a bordo di due auto a noleggio con targa tedesca.

Non è chiaro se i rapitori abbiano attraversato il confine danese.

Il giornale ha anche riferito che la polizia danese sta indagando se il rapimento sia legato a una battaglia per la custodia dei figli. Block e Hensel, che si sono trasferiti in Danimarca dopo la separazione, sono impegnati in una battaglia per la custodia dal 2018, anno del loro divorzio.

Secondo la rivista, un funzionario di polizia ha dichiarato che si sta indagando “se ci sia un collegamento tra gli eventi della notte e la questione della potestà genitoriale”.

Anche la polizia tedesca è coinvolta nelle indagini. Un portavoce della polizia federale ha dichiarato alla Bild: “Siamo stati coinvolti per un possibile rapimento”.

Secondo il Telegraph, la Block aveva precedentemente dichiarato ai media tedeschi che Hensel aveva “rapito” i loro due figli più piccoli nel 2021, dopo che questi non erano tornati nella loro casa di Amburgo dopo una visita di un fine settimana in Danimarca. Hensel ha detto che i bambini si sono rifiutati di tornare in Germania.

Ne è seguita una battaglia legale tra i due sia in Germania che in Danimarca. Secondo la testata, il sistema giudiziario tedesco ha stabilito che Hensel deve restituire i bambini a Block, mentre i tribunali danesi hanno stabilito che i bambini devono rimanere con il padre e hanno concesso alla Block, il cui attuale partner Gerhard Delling è un famoso conduttore televisivo, il diritto di visita.