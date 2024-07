Un bicchiere di vino al giorno non allunga la vita: studio sfata il mito

Per anni, l’idea che un bicchiere di vino al giorno possa allungare la vita è stata promossa da molti. Nonostante il parere negativo dell’OMS, la cultura popolare e anche alcuni studi osservazionali hanno suggerito che il consumo moderato di alcol potesse offrire benefici per la salute, incluso un ridotto rischio di mortalità. Tuttavia, una recente ricerca pubblicata sul Journal of Studies on Alcohol and Drugs ha messo in discussione questa convinzione, sostenendo che il consumo moderato di alcol non abbia benefici significativi per la longevità e potrebbe persino essere dannoso.

L’origine del mito: studi osservazionali fuorvianti

Molti degli studi che hanno suggerito un legame tra consumo moderato di alcol e longevità erano di natura osservazionale. Questi studi spesso confrontavano bevitori moderati con astemi, concludendo che i primi avevano una vita più lunga e meno problemi di salute. Tuttavia, la nuova ricerca indica che questi studi potrebbero essere stati influenzati da vari fattori confondenti e pregiudizi metodologici. Ad esempio, molti studi non distinguevano adeguatamente tra ex bevitori che avevano smesso per motivi di salute e persone che non avevano mai bevuto, il che poteva distorcere i risultati.

La nuova ricerca: analisi rigorosa dei dati

La nuova ricerca ha coinvolto un’analisi di 107 studi osservazionali, comprendenti oltre 4,8 milioni di partecipanti e 425.564 decessi registrati. Questa metanalisi ha cercato di correggere i difetti metodologici dei precedenti studi, valutando rigorosamente i potenziali pregiudizi e l’accuratezza delle classificazioni dei partecipanti. Gli studi di qualità superiore, che separavano correttamente gli ex bevitori dagli astemi e monitoravano i partecipanti dall’età giovane fino alla vecchiaia, non hanno trovato prove che il consumo moderato di alcol riduca il rischio di mortalità.

La scoperta chiave: nessun beneficio per la longevità

Gli studi di alta qualità hanno dimostrato che i bevitori moderati hanno un rischio di mortalità simile a quello degli astemi, suggerendo che non vi siano benefici significativi per la longevità derivanti dal consumo moderato di alcol. Al contrario, gli studi di qualità inferiore, spesso incentrati su partecipanti più anziani, avevano classificato erroneamente gli ex bevitori come astemi, distorcendo i risultati. Questi studi tendevano a mostrare una mortalità inferiore per i bevitori moderati, ma senza considerare correttamente le abitudini di consumo lungo la vita, offrendo così una visione ingannevole dei benefici del consumo di alcol.

Contrariamente alla credenza popolare, il consumo moderato di alcol può comportare vari rischi per la salute. Diversi studi hanno collegato l’alcol a un aumento del rischio di cancro, malattie cardiache e malattie neurodegenerative. Anche un consumo basso può influenzare negativamente i livelli di nutrienti, gli effetti ormonali, il microbioma intestinale e i livelli di cortisolo. Questi effetti cumulativi mettono in discussione l’idea che il consumo moderato di alcol possa essere parte di uno stile di vita sano.

La necessità di un cambiamento nella messaggistica sulla salute pubblica

Gli esperti sottolineano la necessità di aggiornare le linee guida sulla salute pubblica per riflettere questa nuova comprensione. Thomas M. Holland, medico-scienziato presso il RUSH Institute for Healthy Aging, ha osservato che nessuna delle principali organizzazioni sanitarie ha mai approvato un livello privo di rischio di consumo di alcol. La ricerca continua a dimostrare che anche bere moderatamente comporta rischi significativi per la salute. La dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 2023, che afferma che non esiste una quantità sicura di consumo di alcol che non influisca sulla salute, rafforza questa posizione.

Il movimento per uno stile di vita senza alcol sta guadagnando terreno, supportato da ricerche che evidenziano i rischi associati anche al consumo moderato di alcol. Brooke Scheller, dottoressa in nutrizione clinica, sottolinea che il crescente corpo di ricerca dimostra l’assenza di benefici reali del consumo di alcol a bassi livelli. Invece, le linee guida recenti, come quelle aggiornate del Canada nel 2022 e le raccomandazioni dell’OMS, stanno spingendo verso la riduzione o l’eliminazione del consumo di alcol.

Le nuove scoperte scientifiche richiedono un cambiamento nelle raccomandazioni mediche e nei messaggi di salute pubblica. Gli operatori sanitari sono incoraggiati a comprendere e comunicare i rischi associati al consumo di alcol, abbandonando le vecchie narrazioni che suggerivano benefici per la salute.