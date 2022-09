“Regina Elisabetta è morta”, il tweet poi cancellato di una giornalista della BBC

Una giornalista della BBC twitta che la regina Elisabetta è morta. Poi cancella e si scusa, ma il danno è fatto. Yalda Hakim, giornalista della Bbc nota per reportage sull’Afghanistan, ha twittato ai suoi 200mila follower che “la Regina Elisabetta II è morta all’età di 96 anni, come ha annunciato Buckingham Palace”. La giornalista ha cancellato il messaggio e ha provato a rimediare. “Ho twittato che c’è stato un annuncio sulla morte della Regina. E’ stato un errore, non c’è stato annuncio e ho cancellato il tweet. Mi scuso”. Non abbastanza per evitare le critiche degli utenti, che invocano provvedimenti da parte dell’emittente britannica.

Regina Elisabetta, giornalisti della BBC vestiti di nero

Non appena Buckingham Palace ha annunciato l’aggravarsi delle condizioni di salute della Regina Elisabetta, la BBC ha cambiato i palinsesti, interrompendo la consueta programmazione per trasmettere aggiornamenti costanti sulle condizioni dell’amata sovrana Lilibet. Inoltre, proprio come prevede l’operazione London Bridge, sia gli inviati, che i conduttori e i giornalisti in studio sono vestiti di nero.

Il protocollo prevede che, in caso di morte della regina, il primo a ricevere la notizia sia il Primo Ministro, a cui un funzionario dirà la frase: “London Bridge is down (Il ponte di Londra è crollato)”. Solo in seguito, altre figure rilevanti apprenderanno dell’accaduto tramite una breve nota: “Siamo appena stati informati della morte di Sua Maestà la Regina. È richiesta discrezione”. Dopo le bandiere a mezz’asta, il mondo apprenderà della tragedia attraverso un comunicato diffuso da Press Association.