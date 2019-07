ROMA – Tre amici, tre turisti inglesi, salgono su una scogliera per scattarsi un selfie, perdono l’equilibrio e.. e finisce in tragedia. Due dei tre amici, infatti, dopo essere precipitati per una decina di metri sono morti. L’altro, il terzo, per fortuna è rimasto illeso.

Tutto è avvenuto ieri sera , giovedì 4 luglio, nella spiaggia di Costa Blanca, vicino a Torrevieja, in Spagna. I tre amici, tutti ventenni, per scattarsi un selfie, avevano deciso di salire sopra il punto più alto della scogliera. Ma presto i tre hanno perso l’equilibrio e tutto si è trasformato in tragedia.