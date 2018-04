TORINO – Domenica di tensione tra i manifestanti italo-francesi dei movimenti No Tav e Briser les frontières e le forze dell’ordine francesi al confine di Monginevro, in Piemonte.

Il corteo, partito dalla vicina Claviere, ultimo Comune in territorio italiano, e formato da 300-400 attivisti, si è trovato la strada sbarrata dal cordone della Gendarmeria e della Polizia francese. La marcia era stata organizzata per protesta contro la presenza dei militanti di estrema destra del movimento Génération Identitaire a Nevache, vicino al Colle della Scala.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

“Andiamo a liberare il confine”, aveva annunciato stamattina il movimento No Tav della Valle di Susa e la rete Briser les frontieres, come risposta all’iniziativa dei militanti di estrema destra di Génération identitaire che sabato a Nevache, in Francia al confine alpino con l’Italia, hanno piazzato una lunga rete in plastica per fermare il passaggio dei migranti.

Dopo qualche frizione a Monginevro, i manifestanti di sinistra, ai quali si sono aggiunti alcuni migranti, hanno ripreso il loro cammino attraverso i sentieri ancora innevati, in direzione di Briancon. Nel frattempo, il presidio di Génération Identitaire era già stato lasciato dai militanti.

Code di automobili si sono formate sia in Francia sia in Italia, in attesa della riapertura della strada. Tra Montgenevre e Briancon c’è una distanza di una dozzina di chilometri.