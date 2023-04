Le autorità ucraine hanno riferito di raid notturni russi in diverse città del Paese che avrebbero causato vittime e l’attivazione dei sistemi di difesa aerea di Kiev.

Le sirene dei raid aerei hanno suonato intorno alla capitale Kiev a quasi due mesi dagli ultimi attacchi. Colpita anche Mykolaiv.

Ucraina: aerei russi bombardano le città, 15 civili morti a Uman

Sono 15 i civili rimasti uccisi a Uman, in Ucraina centrale, nell’attacco lanciato prima dell’alba dall’esercito russo. Lo riferisce il ministero degli Interni ucraino nel suo ultimo aggiornamento sul bilancio delle vittime.

L’aggiornamento è stato comunicato dal ministro degli affari interni ucraino Igor Klymenko citato da Unian. In totale, insieme con le due vittime di Dnipro (Ucraina orientale), sono 17 i morti provocati dagli attacchi russi di oggi. Tra cui tre bambini.

Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky, postando su Telegram le foto dei bombardamenti su Uman scrive: “Le macerie vengono ancora rimosse. Possiamo sconfiggere il terrore russo solo insieme: con armi per l’Ucraina, con le sanzioni più dure contro lo Stato terrorista e con sentenze giuste per gli assassini”.

Preparativi per controffensiva ucraina stanno per finire

I preparativi per la controffensiva ucraina “stanno per finire”. Lo afferma il ministro della Difesa Oleksii Reznikov nel giorno in cui l’Ucraina è stata colpita da vari raid russi.

“Non appena ci sarà la volontà di Dio, le condizioni meteorologiche e la decisione dei comandanti, lo faremo”, ha dichiarato in un briefing online. Senza fornire una data per l’inizio della controffensiva, Kiev sta preparando da diversi mesi un contrattacco per respingere le forze russe da est e da sud.