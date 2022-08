80 anni di matrimonio, la coppia più longeva d’Italia. Quando si sposarono, la seconda guerra mondiale era in pieno corso. Aristide Cati, 99 anni e Pia Venturi, 97, coniugi di Camugnano, sull’Appennino bolognese, hanno raggiunto il traguardo di 80 anni di matrimonio.

Lo racconta il Comune che ha consegnato alla longeva coppia una targa, con il sindaco Marco Masinara.

Aristide e Pia pronunciarono il loro sì nel 1942 e hanno avuto due figli, Auro e Roberto. Subito dopo la guerra si trasferirono da Camugnano a Bologna dove lui trovò lavoro come capo reparto nella ditta Samp, fondata da Gaetano Maccaferri nel 1936, mentre la moglie Pia preferì occuparsi della famiglia.

Nel 1978 la coppia decise di tornare a vivere in montagna, in località Serraiola dove presero in gestione, per 10 anni, un negozio di generi alimentari con relativa trattoria. Nel 1988 cessata l’attività si ritirarono nella casa di famiglia a Vigaia, casa in cui vivono tutt’ora.